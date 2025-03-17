川普施政滿意度出爐！僅1事廣獲好評 首次在經濟失民心但多認方向正確

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）16日公布最新民調顯示，隨著川普第二任期即將屆滿3個月，民眾的滿意度達到47%，追平川普任內的最高紀錄。然而，54%的民眾對川普處理經濟問題的方式表示不滿，這是川普首次在NBC民調經濟議題上失去多數支持。

民調也指出，現在有更多選民認為美國正朝著正確的方向發展。這是自2004年布希總統時期以來，20年來民眾對美國未來持最正面態度的一次。

報導指出，選民對川普整體施政表現的評價略為不滿，但下滑幅度比他第一任期幾乎任何時候都要小。

而與川普第一任有所不同的是，民眾對川普以驅逐主的移民政策態度有正向改變，川普在移民問題上獲得55%滿意度，但這也是川普在5個民調問題中，唯一獲得多數選民認可的領域。

至於川普在外交、經濟、通膨物價和俄烏戰爭等議題，不滿意度均超過5成。經濟議題上，不滿意度為55%，滿意度為44%；俄烏戰爭上，不滿意度為55%，滿意度為42%。

選民普遍支持政府效率部的計畫，但是對部門快速推進和執行方式以及其負責人馬斯克，保有疑慮。

整體而言，46%認為川普帶來正確改變，30%認為國家走向錯誤方向，21%認為沒有改變。

另一方面，民主黨支持度創下再NBC民調史上最低紀錄，僅有27%登記選民對民主黨保持正面態度。

這項民調統計於3月7日至11日，受訪對象為全美各地共1000名登記選民，誤差區間為正負3.1個百分點。