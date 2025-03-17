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Fed今年會降息2次或3次？鮑爾本周須讓市場吃顆定心丸

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）。美聯社
聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）。美聯社

聯準會（Fed）本周三（台灣時間20日凌晨2時）將公布利率決策，主席鮑爾面臨棘手任務，因為同時要安撫投資人經濟基本面依然穩健，又要傳達出決策者隨時準備在必要時介入的訊息。

儘管鮑爾已表明美國經濟有韌性，然而美國總統川普迅速升級的貿易戰，導致股市過去一個月大跌，引發不安。債券殖利率也下滑，消費者信心走低，對經濟展望疑慮加劇。

瑞穗證券美國總體策略主管Dominic Konstam表示：「鮑爾必須發出某種訊號，表明他們正在密切觀察」。他警告說，儘管鮑爾可能會明確表示官員的目標不在股市，但官員們不能忽略近期的股市下跌。

市場普遍預期，Fed在3月18日至19日的會議將維持利率不變 ，但交易人士現在預期今年降息三次的可能性很高，最有可能從6月開始降息。經濟學家普遍預期Fed將降息兩次，同時也預期多數決策官員在19日更新的點狀圖預測中，暗示今年降息兩次。

一些投資人警告說，如果官員繼續發出2025年只會降息兩次的訊息，那麼鮑爾在會後記者會上就更有必要強調，如果就業市場陷入困境，央行願意調整利率。

川普政府對美國主要貿易夥伴不斷升級、關稅威脅一變再變，而且未採取太多措施來淡化經濟衰退的風險。川普3月9日表示，美國經濟面臨「調整期」，財政部長貝森特指出，美國和市場將經歷「戒毒期」，而且他不擔心美股近期下跌，表明這類回檔修正是健康的。

對Fed貨幣政策最敏感的美國2年期公債殖利率自1月中高點已經下滑約60個基點，本月最低降至3.83%，是五個月來最低。美股標普500指數上周一度落入回檔修正區，即自高點下跌10%。美股「恐慌指數」VIX上周一度竄升至8月來最高水準。

在市場焦慮不安升高之際，Fed官員即將發布新的經濟預測，將讓市場窺見關於央行官員們如何評估川普政策對經濟的影響。決策官員預料會小幅調降今年經濟成長率預估值，調升核心通膨率預估。

不過，鮑爾可能不願向投資人保證，只要經濟一有頹勢跡象、Fed就會立刻採取行動，原因是官員必須先見到通膨率繼續向2%目標回落，且預期未來物價穩定。

經濟衰退 美國 鮑爾

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