美股期指開盤挫低 道瓊跌了200點 美財長說不擔心股市跌

美股指數期貨在亞洲盤初交易時段下跌。道瓊指數上周周線重挫逾3%，為2023年來最慘單周跌勢，儘管上周五大反彈，但指數期貨本周開盤後又走弱。

在台灣時間今天上午約8時左右，道瓊期貨指數挫跌194點，跌幅0.47%，稍早一度下跌222點；標普500指數期貨下跌0.5%，那斯達克100期貨指數下跌0.66%。

美股上周歷經殘酷一周。那斯達克綜合指數上周跌入更深的回檔修正區，以小型股為主的羅素2000指數則瀕臨自高點回檔20%的熊市；標普500指數短暫陷入回檔修正區（即自高點下跌10%）。不過，那指和標普500指數上周五反彈逾2%，創下自去年 11 月大選隔日以來最大單日漲幅。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）16日受訪時表示，他並不擔心股市近期走勢低迷，表示「市場回檔修正是健康的，它們是正常的。」「我不擔心市場。從長期來看，如果我們實施良好的稅收政策、鬆綁監管並確保能源安全，市場將表現良好。」

貝森特表示，川普政府聚焦在防範一場金融危機。這場金融危機可能會是過去幾年美國政府大規模支出造成的結果。他表示：「我能保證的是，我們原本可能會有一場金融危機。我研究過了，我思考過了，如果我們一直維持在這樣的支出水準，那麼所有一切都是不可持續的。我們正在重新調整，我們要讓一切走在可持續發展的路上。」

不過，投資人難以跟上美國總統川普反反覆覆的關稅政策，加上經濟疲軟的跡象日益增加，導致市場陷入混亂。這種不確定性讓許多人懷疑股市回檔是否會演變為熊市。