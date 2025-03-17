影／川普驅逐委國黑幫至薩爾瓦多！遭疑無視法官禁令 囚犯剃頭畫面曝

紐約時報報導，川普政府疑似無視聯邦法官臨時禁令，援引「外國敵人法」轉移數百名被指控黑幫成員的委內瑞拉人至薩爾瓦多監獄，此舉可能打破美國移民法的底線。當地16日晚間，薩爾瓦多總統布格磊在社群轉發接收200多名囚犯的影片，畫面可見上銬男子夜間被從飛機上押下並帶入監獄，還有監獄官員將囚犯剃頭。

美國總統川普15日援引1798年外敵法驅逐數百名移民，聯邦法官波斯柏格隨後在當日晚間發出臨時禁令，要求所有依據外敵法遣送被驅逐者的航班返回美國，「無論如何達成，儘管需要折返或其他方式，必須立即遵照指示」。

不過，至少一架載有委內瑞拉移民的飛機仍繼續前往聖薩爾瓦多，並且將移民轉移給當地軍隊與警察等執法人員。

紐時指出，飛往薩爾瓦多的具體時間非常重要，因為波斯柏格是在華府15日晚間7時前不久下達命令，但從薩爾瓦多發布的影片顯示，被驅逐者是在夜間下飛機，薩爾瓦多比華府晚兩個時區，也就是說，華府15日晚間7時應為薩爾瓦多15日下午5時，這引發外界質疑川普政府是否忽視法院明確命令。

對此，白宮新聞秘書李維特16日聲明表示，法官命令「不具備合法依據」，並且是在被驅逐者「已經被遣送出美國領土以後」發布。

16日稍早，布格磊在社群分享波斯柏格臨時禁令的截圖，配文寫下：「哎呀...太遲了。」隨後美國國務卿魯比歐轉發分享該則貼文。