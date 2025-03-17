川普裁員大刀 砍美國之音

美國總統川普政府十五日強制逾千名美國之音（VOA）等國營媒體員工停職休假。此前，川普十四日晚間已發布行政命令，要求管理VOA的美國國際媒體署（USAGM）終止法定以外活動。國際媒體署終止合約的對象，包括在台北設有辦事處的自由亞洲電台。

川普指示美國國際媒體署和其他六個機構，將業務減少到法律規定的最低限度，並要求接受聯邦資助的VOA、博物館與圖書館等各獨立機構「在最大程度上依照適用法律裁員」，還要求其負責人「將其法定職務與相關人員減至法律要求最低限度」。

VOA和古巴廣播辦公室全職員工全都受影響；後者負責營運向古巴播送西班牙語新聞的馬蒂廣播電視台。美國國際媒體署已終止所有與其資助的私營國際廣播公司簽訂的合約，含自由歐洲電台／自由電台（RFE/RL）、自由亞洲電台（RFA）及中東廣播網；這些機構向東歐、中國大陸和北韓等地國家提供新聞，受眾合計逾四點二億人。

VOA台長阿布拉莫維茨在臉書說，他非常難過，「美國之音八十三年來第一次無法發聲」，被迫休假的記者、製作人和支援人員約一千三百人，使得以近五十種語言提供服務的VOA癱瘓。

美國國際媒體署前財務長特納將這天稱為該署及旗下網絡的「血腥周六」。他說，該署向全球傳遞重要新聞資訊和美國價值觀，但看到幾十年來建立的聲譽、累積的大量閱聽眾就這樣付之一炬，「真是太可怕」。

RFA台長方貝說，取消對該台的聯邦資助「相當於獎勵獨裁者和專制政權，包括中國共產黨，這些勢力最希望的就是在資訊領域內毫無制衡、為所欲為」；這次決定不僅剝奪RFA閱聽眾知的權利，更犧牲美國利益。

RFE/RL總裁卡普斯也向美國全國公共電台（NPR）發聲明說，撤銷對該台的撥款協議「是給美國敵人一份大禮」；伊朗、中共、俄羅斯和白俄羅斯領袖都將慶祝RFE/RL告終。

白宮十五日聲明，川普前述行政命令將確保美國納稅人不再為激進宣傳內容埋單，並列舉許多案例，指控VOA帶有左翼偏見。二月初，執掌政府效率部的富豪馬斯克也點名VOA與USAGM各分部應關門。