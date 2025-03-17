聽新聞
0:00 / 0:00

川普裁員大刀 砍美國之音

聯合報／ 編譯高詣軒俞仲慈／綜合報導
美國之音員工十五日被要求休假，受影響的記者、製作人和支援人員多達一千三百人。圖為美國之音總部。（路透）
美國之音員工十五日被要求休假，受影響的記者、製作人和支援人員多達一千三百人。圖為美國之音總部。（路透）

美國總統川普政府十五日強制逾千名美國之音（VOA）等國營媒體員工停職休假。此前，川普十四日晚間已發布行政命令，要求管理VOA的美國國際媒體署（USAGM）終止法定以外活動。國際媒體署終止合約的對象，包括在台北設有辦事處的自由亞洲電台。

川普指示美國國際媒體署和其他六個機構，將業務減少到法律規定的最低限度，並要求接受聯邦資助的VOA、博物館與圖書館等各獨立機構「在最大程度上依照適用法律裁員」，還要求其負責人「將其法定職務與相關人員減至法律要求最低限度」。

VOA和古巴廣播辦公室全職員工全都受影響；後者負責營運向古巴播送西班牙語新聞的馬蒂廣播電視台。美國國際媒體署已終止所有與其資助的私營國際廣播公司簽訂的合約，含自由歐洲電台／自由電台（RFE/RL）、自由亞洲電台（RFA）及中東廣播網；這些機構向東歐、中國大陸和北韓等地國家提供新聞，受眾合計逾四點二億人。

VOA台長阿布拉莫維茨在臉書說，他非常難過，「美國之音八十三年來第一次無法發聲」，被迫休假的記者、製作人和支援人員約一千三百人，使得以近五十種語言提供服務的VOA癱瘓。

美國國際媒體署前財務長特納將這天稱為該署及旗下網絡的「血腥周六」。他說，該署向全球傳遞重要新聞資訊和美國價值觀，但看到幾十年來建立的聲譽、累積的大量閱聽眾就這樣付之一炬，「真是太可怕」。

RFA台長方貝說，取消對該台的聯邦資助「相當於獎勵獨裁者和專制政權，包括中國共產黨，這些勢力最希望的就是在資訊領域內毫無制衡、為所欲為」；這次決定不僅剝奪RFA閱聽眾知的權利，更犧牲美國利益。

RFE/RL總裁卡普斯也向美國全國公共電台（NPR）發聲明說，撤銷對該台的撥款協議「是給美國敵人一份大禮」；伊朗、中共、俄羅斯和白俄羅斯領袖都將慶祝RFE/RL告終。

白宮十五日聲明，川普前述行政命令將確保美國納稅人不再為激進宣傳內容埋單，並列舉許多案例，指控VOA帶有左翼偏見。二月初，執掌政府效率部的富豪馬斯克也點名VOA與USAGM各分部應關門。

川普 法律 美國

延伸閱讀

川普終結聯邦遠距工作…僱員重返職場亂象多：蟑螂出沒、無桌可用

川普下令空襲葉門叛軍 分析背後3大原因：為解決威脅兼施壓伊朗

承諾跳票？競選時宣稱「24小時結束俄烏戰爭」 川普：我只是在諷刺

血腥星期六！川普裁員大刀砍向美國之音 自由亞洲電台合約也喊卡

相關新聞

川普裁員大刀 砍美國之音

美國總統川普政府十五日強制逾千名美國之音（VOA）等國營媒體員工停職休假。此前，川普十四日晚間已發布行政命令，要求管理Ｖ...

川普雷厲風行大裁聯邦雇員 州政府卻視為徵才良機「趁機搶人」

美國總統川普政府看見冗員待砍，州政府卻視為徵才良機。紐約時報報導，自從聯邦機構開始大裁員以來，以民主黨執政州為主的州政府...

川普終結聯邦遠距工作…僱員重返職場亂象多：蟑螂出沒、無桌可用

美國總統川普上任後下令疫情期間遠距工作的聯邦政府員工重返辦公室，但知情人士指出，部分員工回到辦公室後面臨蟑螂出沒、沒有桌...

見證美國重大歷史時刻！VOA報導人類登月、RFA揭陸暴行 雙雙被迫關門

美國總統川普政府強制美國國際媒體署旗下多家機構的新聞從業人員停職休假，美國之音、自由亞洲電台等曾見證美國重大歷史時刻，或...

川普擬對43國家頒旅行禁令 11國公民禁止入美

消息人士指出，川普政府正在考量頒布新的旅行禁令，針對包括俄羅斯、北韓等多達43國家，分成紅、橙、黃三個範疇，實施程度不一...

怪獸龍捲風肆虐多州至少20死 密蘇里最慘已12死 奧克拉荷馬多起山火

「怪獸」級龍捲風15日肆虐中西部多州後，往東移向密西西比河谷和南部，席捲密蘇里、阿肯色、德州和奧克拉荷馬州，至少有20人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。