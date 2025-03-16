川普雷厲風行大裁聯邦雇員 州政府卻視為徵才良機「趁機搶人」
美國總統川普政府看見冗員待砍，州政府卻視為徵才良機。紐約時報報導，自從聯邦機構開始大裁員以來，以民主黨執政州為主的州政府積極延攬被資遣的員工，藉此抗衡川普兼招募人才。
「紐約時報」（The New York Times）報導，夏威夷州正加快處理求職信；賓夕法尼亞州州長夏皮洛（Josh Shapiro）簽署行政命令，盼吸引聯邦雇員應徵賓州政府內5600個「關鍵職缺」；新墨西哥州及馬里蘭州擴大協助聯邦人員轉任州政府職位；紐約州長侯可（Kathy Hochul）鼓勵民眾到「國內最偉大的州工作」。
美國總統川普（Donald Trump）1月20日宣誓就職時，聯邦政府行政部門一共聘僱約230萬名文職人員。
但由億萬富豪馬斯克（Elon Musk）帶領的「政府效率部」（DOGE）為了削減開支，砍掉多個機構數以千計的政府職位，包括疾病管制暨預防中心（CDC）、食品暨藥物管理局（FDA）及國家衛生研究院（NIH）都受影響。
儘管部分被開除的員工已獲回聘，法院也暫時擋下川普政府部分裁員行動，仍有許多聯邦雇員前途未卜，預先開始找工作。
一些州政府開始爭相吸引聯邦雇員，做法不乏政治意涵。明尼蘇達州民主黨籍州長華茲（Tim Walz）說：「如果川普政府不要你，明尼蘇達州想要。」
華茲是去年大選民主黨的副總統候選人，川普政府5日表示計劃裁掉退伍軍人事務部（Department of Veterans Affairs）8萬多人後，隔天華茲便宣布將協助聯邦雇員在明尼蘇達州找工作。
馬里蘭州為前聯邦雇員開設多項聘僱計畫，包括協助意者進入州內公立學校展開職涯第二春。馬里蘭州聯邦參議員范霍倫（Chris Van Hollen）在宣布計畫時，形容聯邦政府裁員是「違法整肅」，「這無關效率，這是為了讓馬斯克這樣的權貴操縱政府」。
華府布魯金斯研究所（Brookings Institution）人口統計學家佛雷（William H. Frey）則認為，究竟有多少聯邦雇員申請州級職缺，以及這將如何影響人口結構變化，現在談這些都太早。
他表示，儘管州政府藉機反對川普，員工不太可能跟著反，「人們為工作搬家，不是為政治而搬」。
並非每個吸引聯邦雇員的州都有政治目的。共和黨籍的維吉尼亞州州長楊金（Glenn Youngkin）上月推出名為「維州有職缺」的新計畫及網站。他在措辭上十分謹慎地表達了對「政府效率部」的支持，並稱聯邦政府效率不彰、變革「勢在必行」。
但楊金接著說，聯邦機構員工人數眾多，「萬一他們在維州遇到工作變動時，我希望確保他們知道，我們在乎他們、重視他們、希望他們找到新篇章」。
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