金剛、北非諜影都有 20世紀經典電影海報將在美拍賣

在一位美國收藏家放棄部分珍藏之後，「金剛」（King Kong）、「北非諜影」（Casablanca）等多張20世紀最具代表性的電影海報即將拍賣，有望賣出高價。

法新社報導，除了「金剛」和「北非諜影」，還包括「2001太空漫遊」（2001: A Space Odyssey）等經典電影的500張海報及宣傳圖片，最近幾週在倫敦、紐約和芝加哥展出。

房地產經紀人克里夫蘭（Dwight Cleveland）收集半個多世紀的這些收藏，將於3月27日至28日在達拉斯的傳統拍賣公司（Heritage Auctions）拍賣。

65歲的克里夫蘭告訴法新社：「我珍惜每件收藏，它們每個都是經過精心挑選。」

「這些都是商業藝術，目的是一把抓住我們，把我們拖進戲院看電影。」

但他認為，這也是超越廣告範疇的「重要藝術」。

這些海報和宣傳圖示涵蓋約125年的電影史，其中有些甚至可追溯到19世紀末和20世紀初。

其中一些應該會賣到不錯價格，包括1933年版「金剛」的海報，預估可賣得4萬至8萬美元（約新台幣133萬到266萬元）。