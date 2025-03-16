快訊

日夜溫差大！愈晚愈冷北台降到12度 氣象署：冷到這時最低探10度

家寧疑買網軍！多篇洗版文「1句話露陷」 網酸：複製都不用修改

台61西濱快有馬賽跑！ 4匹在後龍段奔跑1公里攔回、用路人驚呼連連

金剛、北非諜影都有 20世紀經典電影海報將在美拍賣

中央社／ 倫敦15日綜合外電報導

在一位美國收藏家放棄部分珍藏之後，「金剛」（King Kong）、「北非諜影」（Casablanca）等多張20世紀最具代表性的電影海報即將拍賣，有望賣出高價。

法新社報導，除了「金剛」和「北非諜影」，還包括「2001太空漫遊」（2001: A Space Odyssey）等經典電影的500張海報及宣傳圖片，最近幾週在倫敦、紐約和芝加哥展出。

房地產經紀人克里夫蘭（Dwight Cleveland）收集半個多世紀的這些收藏，將於3月27日至28日在達拉斯的傳統拍賣公司（Heritage Auctions）拍賣。

65歲的克里夫蘭告訴法新社：「我珍惜每件收藏，它們每個都是經過精心挑選。」

「這些都是商業藝術，目的是一把抓住我們，把我們拖進戲院看電影。」

但他認為，這也是超越廣告範疇的「重要藝術」。

這些海報和宣傳圖示涵蓋約125年的電影史，其中有些甚至可追溯到19世紀末和20世紀初。

其中一些應該會賣到不錯價格，包括1933年版「金剛」的海報，預估可賣得4萬至8萬美元（約新台幣133萬到266萬元）。

太空 廣告 電影海報

延伸閱讀

周董親推韓版「不能說的秘密」！情人節重溫周式浪漫

起亞挪威汽車廣告暗諷馬斯克遭下架 南韓Kia：不代表本公司立場

吃辦桌、搭雙層巴士！東海岸運動觀光女神都背書

竹聯仁堂精神領袖許瑞弘金盆洗手 號稱「台版教父」

相關新聞

血腥星期六！川普裁員大刀砍向美國之音 自由亞洲電台合約也喊卡

路透報導，川普政府15日起大規模裁減包含美國國際媒體署（USAGM）等多個機構的人力，USAGM旗下美國之音全部1300...

川普用戰時「外敵法」對付委內瑞拉黑幫 法官擋下

美國聯邦法官今天發布暫時禁制令，阻止總統川普以一條很少使用的戰時法律來加快驅逐委內瑞拉黑幫成員

川普擬對43國家頒旅行禁令 11國公民禁止入美

消息人士指出，川普政府正在考量頒布新的旅行禁令，針對包括俄羅斯、北韓等多達43國家，分成紅、橙、黃三個範疇，實施程度不一...

怪獸龍捲風肆虐多州至少20死 密蘇里最慘已12死 奧克拉荷馬多起山火

「怪獸」級龍捲風15日肆虐中西部多州後，往東移向密西西比河谷和南部，席捲密蘇里、阿肯色、德州和奧克拉荷馬州，至少有20人...

「血腥星期六」逾1300美國之音員工被休假 公營媒體恐全數裁撤

超過1300名美國之音(VOA)員工15日被要求休假，兩家同樣獲美國聯邦政府資助、向獨裁政權廣播的美國新聞服務的資金也被...

川普用「外國敵人法」驅逐委內瑞拉黑幫 聯邦法院先頒禁制令

總統川普15日援引一項已有200多年歷史，且備受爭議的「外國敵人法」(Alien Enemies Act) ，宣布委內瑞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。