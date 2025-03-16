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川普用戰時「外敵法」對付委內瑞拉黑幫 法官擋下

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導
美國總統川普。法新社
美國總統川普。法新社

美國聯邦法官今天發布暫時禁制令，阻止總統川普以一條很少使用的戰時法律來加快驅逐委內瑞拉黑幫成員。

路透社報導，川普援引1798年的「外國敵人法」（Alien Enemies Act）來對付委國黑幫「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua），他說，一個與綁架、勒索、組織犯罪和僱傭殺人有掛鉤的犯罪組織正在「入侵」美國。

數小時後，聯邦法官波斯柏格（James Boasberg）發布為期14天的臨時禁制令。波斯柏格表示，外敵法「並無法成為總統公告的依據，因為入侵、掠奪性入侵等詞實際上與任何國家實施的敵對行為有關，且相當於戰爭」。

川普援引該法時表示，這個幫派成員正在「進行非正規戰爭並對美國採取敵對行動」，目的是破壞美國穩定。

美國過去僅在戰爭時期動用過外敵法，允許總統繞過正當程序，迅速驅逐被歸類為威脅的移民。

雖然白宮是今天發布公告，但內文顯示川普是在昨天簽署。

川普 戰爭 美國

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