快訊

國防部指導的軍校馬拉松竟送中共國產步槍獎盃 跑者傻眼 綠立委道歉

不適度反而老得更快 復健科醫師揭運動後出現1事就有可能過度

舊制退休金較優？他新舊制年資各半 試算結果差很大

強烈風暴系統狂襲美國中部 至少27死數十人傷

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導

美國官員稱，龍捲風和猛烈風暴肆虐美國中部，造成至少27人死亡，數十人受傷。

綜合美聯社與法新社報導，威力強大的龍捲風席捲美國部分地區，摧毀了多個州的學校，吹掀屋頂，貨櫃車也翻覆在地。氣象預報警告，本週末將出現更多龍捲風。

密蘇里州公路巡警隊在社群平台X發布聲明，證實有12人「因風暴喪生」，並表示當地政府「正努力不懈地幫助有需要的人，並評估災害損失」。

州警通報，有路樹和電線桿倒塌，住宅和商業建築受損；部分地區受到「龍捲風、雷暴和大型冰雹」的嚴重影響。

在往南一些的德州，當地政府表示，由於沙塵暴與火災導致道路能見度降低，引發的車禍已造成4人死亡。

至於鄰近的阿肯色州，官員稱風暴已造成3人死亡，29人受傷。

阿肯色州州長桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）在X表示：「我們已派出團隊調查昨晚龍捲風造成的損失，並派出緊急應變人員至現場協助。」

桑德斯與喬治亞州州長坎普（Brian Kemp）宣布進入緊急狀態。坎普表示，預計今天稍晚天氣會變得十分糟糕，因此作出這項宣布。

路易斯安那州、阿肯色州、密西西比州和田納西州今天預計將出現更多龍捲風。

受極端天氣影響的人數預料將超過1億人。從加拿大邊境到德州的最大持續風速預計將達每小時130公里，較寒冷的北部地區將受暴風雪威脅，較溫暖而乾燥的南部地區則有野火風險。

美國 風暴 龍捲風

延伸閱讀

港澳辦再轉載文章 批長和售港口「與美共舞沒前途」

美國大都會博物館首度來臺 雷諾瓦、梵谷在故宮 《從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展》 早鳥優惠票3/13啟售

不經司法程序趕人！川普用戰時「外敵法」逐5黑幫移民 遭聯邦法官擋下

美國徵25%鋼鋁稅 歐洲鋼鐵與汽車業困境加劇

相關新聞

史上僅用過3次！川普引「外國敵人法」趕移民 哪些群體恐受影響？

華盛頓郵報報導，美國總統川普15日援引「外國敵人法」（Alien Enemies Act）驅逐委內瑞拉移民，遭到一名聯邦...

不經司法程序趕人！川普用戰時「外敵法」逐5黑幫移民 遭聯邦法官擋下

路透報導，美國川普政府15日援引1798年「外國敵人法」（Alien Enemies Act）驅逐5名委內瑞拉黑幫「阿拉...

川普祭死亡警告！下令美軍空襲葉門青年運動 要求停止攻擊紅海航運

美國總統川普15日下令對伊朗扶植的葉門叛軍「青年運動」發動大規模空襲，並且警告青年運動停止針對紅海船舶的攻擊行動，否則「...

川普巡司法部 矢言報復

美國總統川普十四日以「勝利者」之姿首次視察司法部，並發表充滿批判、政治意味濃厚的演說。

美眾院討論 禁大陸人獲學生簽證

美聯社十五日報導，幾位共和黨籍聯邦眾議員十四日提案，禁止中國大陸國民取得學生簽證。

美多位眾議員提案：以台灣取代中華台北

美國國會山莊報十四日報導，幾位共和黨籍聯邦眾議員正提出「美國支持台灣法案」，希望在官方溝通與文件等聯絡中，取消所有「中華...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。