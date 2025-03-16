快訊

國防部指導的軍校馬拉松竟送中共國產步槍獎盃 跑者傻眼 綠立委道歉

不適度反而老得更快 復健科醫師揭運動後出現1事就有可能過度

舊制退休金較優？他新舊制年資各半 試算結果差很大

美國對葉門叛軍青年運動發動攻擊 釀至少24死

中央社／ 葉門首都沙那15日綜合外電報導

美國總統川普今天對伊朗扶植的葉門叛軍青年運動（Houthis）發動大規模空襲，因該組織攻擊紅海的船隻，此次攻擊造成至少24人死亡，預計這場行動將持續數天。

法新社報導，這是川普1月上任以來，美國首次攻打青年運動。青年運動在加薩戰爭期間，攻擊以色列和紅海船隻。

人在沙那的法新社攝影師聽到3聲爆炸，並看到叛軍控制的沙那北部一個住宅區冒出濃煙，安全部隊立即封鎖了該地區。

路透社報導，根據青年運動控制的衛生部門，至少13名平民在美國對沙那的空襲中喪生，另有9人受傷。

青年運動經營的馬西拉電視台（Al-Masirah TV）報導，美國對葉門北部薩達省（Saada）的空襲，造成至少11人死亡，其中包括4名兒童和1名婦女，另有14人受傷。

馬西拉電視台（Al-Masirah）表示：「美英侵略攻擊沙那舒布區（Shuub）的一個住宅區」。後來電視台並報導了對青年運動據點薩達的攻擊。

英國當局沒有立即發表評論。

川普在社群媒體貼文，以青年運動對紅海航運構成威脅為由，誓言「動用壓倒性的致命武力，直到我們實現目標為止」。

青年運動在針對馬西拉電視台的聲明中予以回擊，並誓言攻擊「不會在沒有回應的情況下結束」。

青年運動政治局表示：「我們的葉門武裝部隊已做好充分準備，以因應事態升級。」

川普也警告伊朗必須「立即」減少對青年運動的支持。

10多年來，叛亂分子控制葉門大部分地區，是堅決反對以色列和美國的親伊朗團體「抵抗軸心」（Axisof Resistance）的一部分。

加薩戰爭期間，他們對紅海和亞丁灣經過葉門的船隻發動數十次無人機和飛彈攻擊，聲稱聲援巴勒斯坦人。

這使這條通常承載世界航運量12%左右的重要航線癱瘓，迫使許多公司支付龐大費用繞道非洲南端。

美國 運動 青年

延伸閱讀

美國大都會博物館首度來臺 雷諾瓦、梵谷在故宮 《從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展》 早鳥優惠票3/13啟售

不經司法程序趕人！川普用戰時「外敵法」逐5黑幫移民 遭聯邦法官擋下

美國徵25%鋼鋁稅 歐洲鋼鐵與汽車業困境加劇

川普祭死亡警告！下令美軍空襲葉門青年運動 要求停止攻擊紅海航運

相關新聞

史上僅用過3次！川普引「外國敵人法」趕移民 哪些群體恐受影響？

華盛頓郵報報導，美國總統川普15日援引「外國敵人法」（Alien Enemies Act）驅逐委內瑞拉移民，遭到一名聯邦...

不經司法程序趕人！川普用戰時「外敵法」逐5黑幫移民 遭聯邦法官擋下

路透報導，美國川普政府15日援引1798年「外國敵人法」（Alien Enemies Act）驅逐5名委內瑞拉黑幫「阿拉...

川普祭死亡警告！下令美軍空襲葉門青年運動 要求停止攻擊紅海航運

美國總統川普15日下令對伊朗扶植的葉門叛軍「青年運動」發動大規模空襲，並且警告青年運動停止針對紅海船舶的攻擊行動，否則「...

川普巡司法部 矢言報復

美國總統川普十四日以「勝利者」之姿首次視察司法部，並發表充滿批判、政治意味濃厚的演說。

美眾院討論 禁大陸人獲學生簽證

美聯社十五日報導，幾位共和黨籍聯邦眾議員十四日提案，禁止中國大陸國民取得學生簽證。

美多位眾議員提案：以台灣取代中華台北

美國國會山莊報十四日報導，幾位共和黨籍聯邦眾議員正提出「美國支持台灣法案」，希望在官方溝通與文件等聯絡中，取消所有「中華...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。