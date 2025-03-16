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美付薩爾瓦多近2億 收容300名逐出境黑幫囚犯

中央社／ 薩爾瓦多市15日綜合外電報導

美聯社今天援引內部備忘錄報導，美國將向薩爾瓦多支付600萬美元（約新台幣1.99億元），用於監禁300名遭美驅逐出境、據稱是委內瑞拉黑幫阿拉瓜火車成員，為期1年。

美聯社援引薩爾瓦多外交部的備忘錄報導：「薩爾瓦多確認將收容這些人1年，等待美國決定如何長期處置他們。」

薩爾瓦多總統辦公室向路透社表示，他們目前所知道的就是一些已經公開的訊息；而白宮和委內瑞拉資訊部尚未立即回覆路透社的置評要求。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）上月訪問薩國時曾表示，薩國政府已提議在其監獄中收容從美國被驅逐出境的「危險罪犯」。

人權組織反對這項計畫，並指出薩爾瓦多有關囚犯在拘留期間遭受酷刑及死亡的報導。薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）領導的反幫派行動包括大規模審判和興建「超級監獄」。

上個月，華府將阿拉瓜火車（Tren de Aragua）及整個地區其他犯罪幫派列為全球恐怖組織。一些分析人士表示，此舉可能使付錢給人蛇集團的移民受到起訴。

幫派 美國 薩爾瓦多

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