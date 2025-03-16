不經司法程序趕人！川普用戰時「外敵法」逐5黑幫移民 遭聯邦法官擋下

路透報導，美國川普政府15日援引1798年「外國敵人法」（Alien Enemies Act）驅逐5名委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）成員，隨後遭聯邦法官波斯柏格（James Boasberg）暫時擋下。

擁有227年歷史與廣泛權力的外敵法，可供政府以國安為由、繞過正當法律程序，迅速實施遣返，美國歷史上僅3次被動用，且皆是戰爭期間，引用此法恐大幅加速川普政府大規模驅逐行動。

川普15日引用外敵法表示，美國遭到犯罪組織「侵略」，稱阿拉瓜火車黑幫成員「正在進行不規則戰爭並對美國進行敵對行動」，目的是造成美國動盪不安。

路透指出，白宮在15日對外發表公告，但從措辭來判斷，川普應是在14日簽署援引外敵法。

不過川普政府公告後幾小時，聯邦法官波斯柏格頒布為期14天的臨時禁制令，並表示「外敵法無法為總統的公告提供依據，因為侵略和掠奪性侵擾等條款實際上是指任何國家所犯下的敵對行為，並且與戰爭相當」。

美國上一次使用外敵法是在第二次世界大戰期間，為當時關押被視為「外國敵人」的日本、德國和義大利後裔的拘留營提供法律依據，並用以逮捕超過3萬1000人。川普此舉勢必面臨法律挑戰。

衛報指出，更早的兩次分別為1812年第二次獨立戰爭，以及第一次世界大戰。

衛報解釋，外敵法允許總統依據移民原籍國家來拘留、遷移或驅逐他們，更重要的是，適用對象除了敵對國家國民，也涵蓋敵對國家的「原國籍人士」，可能包括那些已放棄外國國籍並尋求在美國合法居留的人。

川普日前才簽署行政命令，將阿拉瓜火車、墨西哥毒梟「西納羅亞集團」（Sinaloa Cartel）和另外6個拉丁美洲的販毒集團列為「全球恐怖」組織。