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川普祭死亡警告！下令美軍空襲葉門青年運動 要求停止攻擊紅海航運
美國總統川普15日下令對伊朗扶植的葉門叛軍「青年運動」發動大規模空襲，並且警告青年運動停止針對紅海船舶的攻擊行動，否則「地獄將降臨」。這是川普第二任內迄今在中東展開的最大規模行動，已造成至少19人喪生。
川普在自家平台真實社群發文表示：「今日，我已經下令美軍針對在葉門的恐怖分子青年運動，發動精準且強大的軍事行動。」他透露，美軍對青年運動基地、領導人與飛彈防禦系統等進行打擊。
川普直接點名伊朗，要求「即刻」停止對青年運動的支持，並且表示如果伊朗威脅美國，「美國將讓伊朗負起全責，而且美國不會手下留情！」
路透報導，一名官員表示，美軍行動可能持續數日或數周，這是川普今年1月上任至今，在中東展開最大規模的美軍行動。
綜合青年運動運作的葉門衛生部，以及轄下電視台Al-Masirah TV說，美軍轟炸葉門首都沙那與西北部薩達省，至少造成19名平民喪生、20名平民受傷。
目前正值美國加大對德黑蘭的制裁，希望藉此施壓德黑蘭重回核控談判桌。
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