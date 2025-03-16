風暴肆虐美國中部 釀14死、數十人受傷

美國官員今天表示，強烈龍捲風席捲美國中部地區，造成至少14人罹難，另有數十人受傷。

法新社報導，密蘇里州公路巡警隊在社群平台X發布聲明，證實有11人「因風暴喪生」，並表示當地政府「正致力不懈地幫助有需要的人，並評估災害損失」。

州警通報，有樹木和電線倒塌，住宅和商業建築受損；一些地區受到「龍捲風、雷暴和大型冰雹」的嚴重影響。

警方表示，密蘇里州韋恩郡（Wayne County）共有6人死亡、多人受傷；奧沙克郡（Ozark County）3人死亡、多人受傷；巴特勒郡（Butler County）和傑佛遜郡（Jefferson County）各有1人罹難。

在鄰近的阿肯色州，官員稱風暴已造成3人喪命、29人受傷。

預計今天在路易斯安那州、阿肯色州、密西西比州和田納西州將出現更多龍捲風。