美多位眾議員提案：以台灣取代中華台北

美國國會山莊報十四日報導，幾位共和黨籍聯邦眾議員正提出「美國支持台灣法案」，希望在官方溝通與文件等聯絡中，取消所有「中華台北」的稱呼，改用「台灣」。

美媒：有助台灣地位正常化

聯邦眾議員唐納茲十四日草擬前述法案，據該報取得的法案副本，共提的包含柯林斯、摩爾及帝芬尼。該報導稱，美國官方立場雖不承認或主張台灣獨立，但該法案仍對台灣作為自主國家地位的正常化有所助益。

法案未提我駐美代表處稱呼

中華台北曾出現在美國部分的政府聯繫中，但美國其實極少使用此一稱呼。台灣的駐美代表處正式名稱是駐美國台北經濟文化代表處。不過，這項法案並未提到代表處的稱呼。

唐納茲等人推動該法案，旨在促進美國支持台灣對抗中國大陸脅迫或威脅台灣主權的政策。

唐納茲對該報表示，「即使中國聲索台灣的主權，台灣仍是美國重要的戰略夥伴。我們必須誠實面對美國人民及世人、直言不諱，這最重要」；「中華台北的稱呼不過是北京外交脅迫策略的工具。這項法案採取糾正措施，跟我們的夥伴（台灣）站在一起對抗中共侵犯」。

該法案寫道，「譴責美國政府用中華台北名稱，支持用台灣，以避免Chinese Taipei的含意，並支持採取和平方法，在不受脅迫下以兩岸人民皆能接受的方式化解兩岸歧見」。

該法案並給予美國各機構十四天更新官網及規範，以更適切地反映台灣、而非中華台北。惟其中含有例外條款，允許美國在某些情況下仍可用中華台北稱呼台灣，例如對台灣以「中華台北」名義參與的國際組織，還有在解釋中國企圖以勸說與脅迫手段控制台灣的歷史脈絡下。