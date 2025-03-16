川普巡司法部 矢言報復

美國總統川普十四日以「勝利者」之姿首次視察司法部，並發表充滿批判、政治意味濃厚的演說。

美聯社報導說，在內容包山包海的冗長演說中，表達川普對過去所有可能毀掉他政治生涯的刑事調查不滿，並以嚴厲措詞痛批政敵，自稱是司法不公和偏見起訴的受害者，使立場本應獨立超然的司法部也備受挑戰。

包括川普第一任在內，這是他首次訪視司法部，也是近十年來首度有美國總統造訪司法部。自川普第一任以來，一直受刑事調查影響，但他去年贏得總統大選、兩次聯邦訴訟都被撤銷，無論在政治或法律上均「安全下庄」。他還企圖透過安插忠於自己的人士和其律師團成員出任要職，深入影響並重塑美國司法機構。

十四日的演說表面上旨在爭取對川普嚴打犯罪政策的支持，但他用詞尖酸，大罵自己在法庭的對手是「敗類」、法官「腐敗」，調查他的司法部特別檢察官「精神錯亂、真的很壞」，「對我們做這種事的人該進監獄」。

川普宣稱，「我們將把流氓勢力和腐敗勢力從政府趕出去，將大量揭發他們的劣行和嚴重不當行徑，還將恢復美國的正義」。他更自詡是「國家首席執法官」。