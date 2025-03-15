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榮景不再？馬斯克曾風光獲李克強接見 紐時：特斯拉在大陸失寵

人形機器人有望登火星 馬斯克：預計明年底首次執行火星任務

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
SpaceX創辦人馬斯克發豪語，預告明年底將執行首次的火星發射任務。路透
SpaceX創辦人馬斯克發豪語，預告明年底將執行首次的火星發射任務。路透

SpaceX公司創辦人馬斯克14日表示，旗下的「星艦」太空船將在明年底啟程前往火星，而且會同時載運特斯拉的人形機器人Optimus，意味著馬斯克殖民火星的宏圖壯志，有望邁出重要一步。

馬斯克是在自家的社群平台X上，回覆一段紀念SpaceX成立23周年的影片時，宣布星艦將在2026年底出發前往火星。他說：「如果這些登陸順利，那麼人們或許最快在2029年開始登陸，不過2031年較有可能。」

路透去年11月引述消息人士報導，在美國總統川普主政下，會將馬斯克把人類載往火星的夢想視為優先要務，此舉有望嘉惠馬斯克的SpaceX公司，但也可能衝擊美國太空總署（NASA）的登月計畫。

「星艦」是馬斯克實現火星殖民夢想的關鍵，對SpaceX未來的衛星發射業務也至關緊要；該公司目前採用可部分回收的「獵鷹九號」火箭發射衛星，在此一領域占據主導地位。

SpaceX 機器人 火星 特斯拉 馬斯克

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