快訊

榮景不再？馬斯克曾風光獲李克強接見 紐時：特斯拉在大陸失寵

美媒：美眾議員提案以台灣取代中華台北名稱

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導

美國聯邦眾議院一群共和黨議員正提出法案，希望在溝通與文件等聯絡時以「台灣」取代「中華台北」的正式稱呼，以對抗北京的領土主張。

美國「國會山莊報」（The Hill）報導，佛羅里達州共和黨籍聯邦眾議員唐納茲（Byron Donalds）今天草擬「美國支持台灣法案」（America Supports TaiwanAct），希望在官方溝通與文件等聯絡中取消所有「中華台北」（Chinese Taipei）稱呼，改用「台灣」。

據國會山莊報所取得法案副本，共同提案者還包括同黨眾議員柯林斯（Mike Collins）、摩爾（BarryMoore）、帝芬尼（Tom Tiffany）。

報導指出，雖然美國官方立場是不承認或主張台灣獨立，這項法案仍有助台灣作為自主國家地位正常化。

「中華台北」曾出現在美國部分政府聯繫中，但美國極少使用這個稱呼。由於北京要求不得稱台灣，台灣駐美代表處的正式名稱是「駐美國台北經濟文化代表處」。然而眾議員們今天提出的法案沒有提到代表處名稱。

唐納茲等人推動這項法案目的，是要促進美國支持台灣對抗中國脅迫或威脅其主權的政策。

根據文本，法案「譴責美國政府使用『中華台北』名稱，支持使用『台灣』，以避免英語Chinese Taipei所具有的含意，並支持採和平手段，在不受脅迫情況下，以兩岸人民都能接受的方式解決兩岸歧見」。

唐納茲在寫給國會山莊報的聲明中說：「即便中國聲稱擁有台灣的主權，後者仍是美國的重要戰略夥伴。重要的是我們須誠實面對美國人民和世界，直言不諱。」

他還說：「中華台北的名稱只不過是北京外交脅迫策略的工具。『美國支持台灣法案』採取糾正措施，與我們的夥伴站在一起，對抗中國共產黨的侵犯。」

法案給予美國各機構14天時間來更新網站和規範，以更適切反映「台灣」而非「中華台北」。

但法案內有例外條款，允許美國在相關情況仍可用「中華台北」稱呼台灣，像是在台灣以「中華台北」為名參與的國際組織中，以及在「解釋中華人民共和國企圖以勸說和脅迫手段控制台灣的歷史背景」時。

中華台北 美國

延伸閱讀

魯比歐：南非駐美大使仇恨川普 列不受歡迎人物

美國恭賀貝里斯總理連任 感謝與台灣緊密合作

歐股漲、美股跌 景順：這項變化將是經濟衰退與否的關鍵驅動因素

綠委拚國安法案會期 四月起炒熱大罷免投票情緒

相關新聞

人形機器人有望登火星 馬斯克：預計明年底首次執行火星任務

SpaceX公司創辦人馬斯克14日表示，旗下的「星艦」太空船將在明年底啟程前往火星，而且會同時載運特斯拉的人形機器人Op...

美國將南韓列入敏感國家 竟是拜登下台前的決定

南韓媒體報導，美國前總統拜登結束任期前，將南韓列入「敏感國家」名單，措施將於4月15日生效。根據美國能源部官網，被納入名單的理由可能是美國國安考量，或者涉及核擴散、區域動盪、支持恐怖主義等，預計南韓政府或研究機構，未來取得美國能源相關技術或資源，會受到嚴格限制。

Meta前員工出書揭內幕 仲裁裁決禁止打書詆毀

臉書母公司Mete試圖讓一名前員工噤聲，這名前員工在揭發內幕的新書中提出駭人聽聞的指控。Meta獲得仲裁裁決，暫時禁止這...

川普罕見司法部演說 痛罵政敵和「違法」媒體

美國總統川普今天猛烈抨擊「違法」媒體和他的政敵，將他在司法部的演說變成一場充滿憤恨的痛罵

情色陷阱？美國妓院疑情蒐 多名華男涉買春曝光

轟動美東地區甚至引起美國情報部門注意的波士頓、大華府高端連鎖妓院案，14日在麻州劍橋市法庭舉行聽證會，涉嫌到高檔妓院買春...

美國國安部搜查哥大宿舍 逮捕第2名「簽證過期」巴勒斯坦學生

前哥倫比亞大學學生及挺巴勒斯坦示威領袖哈利勒(Mahmoud Khalil)被捕事件持續擴大，國土安全部及司法部人員13...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。