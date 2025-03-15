星巴克熱飲「杯蓋沒蓋好」害外送員燙傷生殖器！法院判賠16.4億元

美國加州陪審團14日裁定，連鎖咖啡集團星巴克（Starbucks）須支付5000萬美元（約新台幣16.4億元），賠償一名因「熱飲杯蓋未妥善固定」而嚴重燙傷的外送司機。

CNN報導，根據2020年提交至加州高等法院的訴訟，外送司機賈西亞（Michael Garcia）在洛杉磯某家星巴克的得來速取餐時，熱飲意外翻倒，導致他「嚴重燙傷、毀容且生殖器受嚴重神經損傷」。

賈西亞律師帕克（Michael Parker）表示，他的當事人當時取走3杯飲料，其中一杯熱飲未完全放入飲料架中。當店員遞交訂單時，該杯飲料從容器中滑落，直接灑在賈西亞身上，導致他受傷。

根據法庭記錄，賈西亞因這起事故遭受極大痛苦，包括身體疼痛、精神折磨、生活樂趣喪失、羞辱、不便、悲傷、毀容、身體功能受損、焦慮及情緒困擾等。

對於這項判決結果，星巴克表示將提出上訴。

星巴克發言人在聲明中表示，「我們對賈西亞先生的遭遇深感同情，但我們不同意陪審團認定公司需負責的決定，並認為賠償金額過高。我們始終致力於維持最高安全標準，包括熱飲的處理方式。」

連鎖速食店麥當勞1994年也發生一起熱咖啡燙傷人意外，當時79歲女子遭熱咖啡灑在腿上導致3度燒傷，陪審團最初判給她300萬美元賠償。