快訊

完成階段性任務！台鐵首任董事長杜微傳請辭 交通部說話了

傳川普再擴大旅遊禁令！43國上榜「伊朗、北韓公民恐不得入境」

綠委拚國安法案會期 四月起炒熱大罷免投票情緒

SpaceX載人任務升空 NASA受困太空人快能返家

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導
NASA與SpaceX將4名太空人送上國際太空站，好讓滯留太空站9個月的美國太空人魏摩爾與威廉斯返家。路透
NASA與SpaceX將4名太空人送上國際太空站，好讓滯留太空站9個月的美國太空人魏摩爾與威廉斯返家。路透

美國國家航空暨太空總署（NASA）與太空探索科技公司（SpaceX）今天將一批備受期待的太空人送上國際太空站，好讓滯留太空站9個月的美國太空人魏摩爾與威廉斯返家。

路透社報導，SpaceX的獵鷹9號（Falcon 9）火箭於美東時間晚間7時03分從佛羅里達州的NASA甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）發射升空，搭載將接替魏摩爾（Butch Wilmore）與威廉斯（SuniWilliams）的4名太空人。

魏摩爾與威廉斯都是資深的NASA太空人與退役美國海軍試飛員，他們去年6月成了首批搭乘波音（Boeing）星際飛機（Starliner）太空船飛往國際太空站（ISS）的太空人。

但在飛行期間，星際飛機的推進系統出現問題，NASA認為讓他們搭乘星際飛機返家太過冒險，迫使他們延長原定待在太空站的8天時間，星際飛機則於去年9月空機返回地球。

今天的Crew-10任務除了是例行機組人員輪調飛行，也是眾人等待已久的關鍵一步，將把這兩名太空人帶回地球。在Crew-10太空人明天晚上抵達後，魏摩爾與威廉斯將於3月19日離開國際太空站。

然而，這項任務捲入政治紛爭，因為總統川普與他同時身為SpaceX執行長的顧問馬斯克（Elon Musk）毫無證據地聲稱，前總統拜登是基於政治理由才讓這兩名太空人待在國際太空站。

NASA表示，這兩名太空人必須留在國際太空站，是為了維持最少人員配置。

魏摩爾說：「我們雖然只計劃短時間停留，來的時候卻做了長時間停留的準備。」他又說，他不認為NASA決定讓他們待在太空站直到Crew-10抵達是受到政治影響。

他說：「這就是國家載人太空飛行計畫的主要重點：替未知、意料不到的偶然情況做準備。」

NASA 太空人 美國

延伸閱讀

NBA／金塊約柯奇攜手穆雷討回顏面！雷霆斷7連勝還傷威廉斯

NBA／好慘！獨行俠一場比賽折損3人 基德快被逼瘋

NBA／威廉斯被湖人「退貨」 詹姆斯：他從未成為隊友

NBA／找多位名醫背書威廉斯體檢 經紀人批湖人決策錯誤

相關新聞

星巴克熱飲「杯蓋沒蓋好」害外送員燙傷生殖器！法院判賠16.4億元

美國加州陪審團14日裁定，連鎖咖啡集團星巴克（Starbucks）須支付5000萬美元（約新台幣16.4億元），賠償一名...

美參院以54對46票通過臨時支出法案 避免政府關門

在美國聯邦參議院少數黨領袖、民主黨參議員舒默（Chuck Schumer）表態，他會放行眾議院已通過的共和黨所提、為期6...

傳川普再擴大旅遊禁令！多達43國上榜 伊朗、北韓等公民恐不得入境

紐約時報引述消息14日報導，美國總統川普政府考慮針對多達43個國家，實施新一輪旅遊禁令，範圍比川普首個總統任期推出的禁令...

SpaceX載人任務升空 NASA受困太空人快能返家

美國國家航空暨太空總署（NASA）與太空探索科技公司（SpaceX）今天將一批備受期待的太空人送上國際太空站，好讓滯留太...

近十年首位造訪司法部的美國總統！川普：那些偵辦我的人將被徹底究責

美國總統川普14日視察司法部並致詞，表示過去4年偵辦及試圖起訴他的司法人員，都將被究責。川普說：「我們的前任將司法部變成...

川普家族傳想入股幣安

知情人士透露，美國總統川普的家族代表與加密貨幣交易平台幣安美國分公司進行了談判，川普家族打算取得幣安的股份。另一個消息來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。