美參院以54對46票通過臨時支出法案 避免政府關門

在美國聯邦參議院少數黨領袖、民主黨參議員舒默（Chuck Schumer）表態，他會放行眾議院已通過的共和黨所提、為期6個月的撥款法案後，參院14日以54票贊成、46票反對，通過臨時支出法案，成功避免部分政府機構關門。而美國總統川普必須在午夜前簽署成法。

該法案此前已在眾議院以217票贊成、213票反對的結果獲得通過。國會兩院的投票結果均顯示出明顯的黨派立場。

路透、BBC報導，舒默原先對法案有所保留，但考量到政府停擺影響，他於13日晚間決定讓法案推進。他坦言，儘管不滿意該法案，但認為政府停擺將帶來更嚴重的後果，尤其川普政府與顧問馬斯克正積極削減聯邦開支。此外還有9名民主黨人投下贊成票。

舒默的決定在民主黨內部引發爭議，眾議員歐凱秀（Alexandria Ocasio-Cortez）批評舒默願意讓步是「巨大的侮辱」，並指民主黨內部感到深深的背叛。

共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）則指責民主黨在演「政治劇場」，並對該法案的通過表示讚賞，稱政府資金已經到位，可以回去工作了。

川普則發文稱讚舒默做了正確的決定，稱「如果不通過法案，將摧毀這個國家；通過它，將帶領我們走向新的高度。」

美國國會眾議院上一次通過短期支出法案是在2024年12月，當時距離聯邦政府資金耗盡僅剩數小時，而參議院在午夜截止時間之後才通過法案。該法案允許聯邦政府維持現有支出水平至2025年3月14日。