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近十年首位造訪司法部的美國總統！川普：那些偵辦我的人將被徹底究責

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
美國總統川普14日到司法部視察並演說。美聯社
美國總統川普14日到司法部視察並演說。美聯社

美國總統川普14日視察司法部並致詞，表示過去4年偵辦及試圖起訴他的司法人員，都將被究責。川普說：「我們的前任將司法部變成不公不義的部會。」

川普宣稱被司法部的不肖分子盯上，但這樣的日子已經一去不回，那些做錯事的人必須被完全究責。川普勝選前有4項刑事官司，其中2件由司法官指派的特別檢察官起訴。

美聯社指出，這是川普首度訪問司法部，也是最近十年來首次有總統造訪司法部。制定議程時，司法部歷來聽從白宮建議，但在個別刑事調查方面仍力求保持獨立性。川普則顛覆了這些規範。

川普另外脫稿表示，他要求俄國不要殲滅在庫斯克被包圍的烏克蘭官兵，他似乎批評烏克蘭突襲庫斯克不智：「你不會想去挑釁塊頭比自己大的傢伙」。他也說，和俄國的停火談判協商進展順利。

司法官 川普 烏克蘭

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