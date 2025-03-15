在劇變的時代 美國白領勞工更重視穩定

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
美國愈來愈多白領不想跳槽，安於目前現在的工作環境。 路透
美國愈來愈多白領不想跳槽，安於目前現在的工作環境。 路透

今年本該又是白領就業市場熱鬧活躍的一年。

然而，求職者可能將一無所獲，雇主正以多年來最快速度裁員，穩定的工作將愈來愈少。這是一個充滿不確定的時代。

彭博資訊報導，美國總統川普多變的關稅政策，正對經濟造成震盪，他的執政團隊大規模解聘聯邦政府職員，而且像Meta、摩根大通（JP Morgan Chase，小摩）與高盛（Goldman Sachs）這些大企業都在裁員。對於衰退的恐懼正侵蝕金融市場，加劇白領階級的悲觀氛圍。

根據哈里斯民調（Harris Poll）最新的調查，超過70％的美國人認為找到比現在還好的工作很困難；75％表示在就業市場中，雇主比員工更有話語權。

在紐約州和佛羅里達州從事職涯諮詢師與高管教練的米斯塔爾說：「總體來說，這是一個變化的大時代」、「我見到很多人都是這種心態：『我將繼續按兵不動，因為我不知道接下來會發生什麼事』。人們可能不會賺大錢，但至少會穩定」。

籠罩在利率、美國總統大選以及經濟體質的不確定性，去年幾乎可說是凍結了美國就業市場，企業減少招聘，求職者也在觀望。

儘管全美的失業率相對較低，白領求職者卻表示職缺並不多。美國現在的雇用率3.4％，處於10年來低檔，職缺也逐漸減少，迫使一些人繼續現在的工作。例如36歲住在紐約的哈里斯（Jacob Harris）從2017年就一直從事同樣一個網頁開發的工作，也沒計劃要辭職。

他的同事於2022年就業市場非常活絡期間，跳槽且獲得更好的待遇，他承認自己確實有點害怕錯過。但現在，尤其是目睹幾個跳槽的同事被開除後，他為自己的選擇感到高興。

他說：「我認為在我的工作領域中，我比其他人更重視穩定」，「我不認為我有失業的危機，而且我的工作環境壓力不高」。

求職 美國

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