川普不玩綠能 蓋茲旗下氣候組織歐美大裁員

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
蓋茲創立的氣候組織據傳已裁掉大批歐美員工。路透
蓋茲創立的氣候組織據傳已裁掉大批歐美員工。路透

微軟（Microsoft）共同創辦人蓋茲（Bill Gates）創立的氣候組織突破能源（Breakthrough Energy），據傳已不再以倡導公共政策為核心任務，歐美大批員工因此丟掉飯碗。

彭博資訊報導，知情人士透露，突破能源已裁掉所有歐洲員工，以及美國公共政策團隊與負責合作事宜的人力。美國總統川普已公布一項提高化石燃料地位的計畫，共和黨人也考慮是否撤銷前總統拜登（Joe Biden）氣候法部分法條。該法案2022年在美國國會闖關時，曾獲得蓋茲協助。

突破能源發言人在聲明中說：「蓋茲對促進乾淨能源創新的承諾一如既往，應對氣候變遷需要這些創新。他將持續在該領域奮鬥，並聚焦於協助創造可靠且負擔得起、能為所有人帶來繁榮的乾淨能源解決方案」。

突破能源是一個傘狀組織，旗下有許多以加速乾淨能源轉型為目標的倡議，突破能源創投基金（BEV）為新興氣候科技數一數二大的投資人，持有逾120家公司股份，突破催化劑（Breakthrough Catalyst）則是聚焦於新興氣候科技的籌資平台；這些部門都不受裁員影響。

公共政策 拜登 美國

延伸閱讀

傳川普政府要聯合國機構披露 是否與反美立場有關聯

普亭會見美特使！向川普釋出「額外訊號」 克宮證實美俄將通話

川普將棄守貿易戰？策略師：美股跌到「這點」時就有可能

川普邀核子會談又制裁伊朗石油部長 伊朗怒批美國「虛偽」

相關新聞

川普不玩綠能 蓋茲旗下氣候組織歐美大裁員

微軟（Microsoft）共同創辦人蓋茲（Bill Gates）創立的氣候組織突破能源（Breakthrough Ene...

「你毀了這裡！」范斯偕妻聽古典樂 大廳突爆噓聲尷尬影片瘋傳

美國副總統范斯13日晚上偕妻子烏沙到華府的甘迺迪表演藝術中心聆聽國家交響樂團（National Symphony Orc...

傳川普政府要聯合國機構披露 是否與反美立場有關聯

根據美國與聯合國官員，以及美聯社取得的副本，美國總統川普政府要求所有接受或發放美國資金的聯合國人道機構填寫一份問卷，披露...

川普顧問將取消三大通訊社 與美國政府機構合約

2月27日，新聞記者出身的政治家、川普堅定的支持者萊克（ Kari Lake）被任命美國全球媒體總署(USAGM)的特別顧問。全球媒體總署負責監督美國聯邦政府的對外廣播事務，管轄的媒體包括美國之音（VOA)、自由亞洲電台(RFA)、古巴廣播辦公室(Office of Cuba Broadcasting)、自由歐洲電台(RFE)、中東廣播網(Middle East Broadcasting Networks)等等。

自己人也不挺…民調揭逾半美國人擔憂 川普與俄國走得太近

美國總統川普大幅調整美國外交政策之際，路透社/益普索發布的最新民調顯示，逾半數美國民眾認為川普與俄羅斯「走得太近」，其中...

本想用藥治禿頭 美國男服藥後竟出現生殖器縮水變形副作用

美國一名男子為了擺脫髮量稀疏的困擾，在網路上尋求生髮秘方。沒想到男子開始服治禿藥後出現許多副作用，他不只感到頭暈、疲勞，甚至開始口齒不清。更慘的是，他的肌肉密度下降、皮膚鬆弛，就連生殖器都縮小變形，讓男子氣得控訴該醫療公司廣告不實。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。