川普家族傳想入股幣安

知情人士透露，美國總統川普的家族代表與加密貨幣交易平台幣安美國分公司進行了談判，川普家族打算取得幣安的股份。另一個消息來源則透露，川普家族的加密幣事業可能與幣安合作開發穩定幣。

華爾街日報（WSJ）報導，知情人士透露，幣安去年接觸了川普的盟友，並提議與川普家族達成商業協議，希望將這家被放逐的公司重新帶回美國市場。趙長鵬一直希望川普政府特赦他，趙長鵬目前仍為幣安的最大股東。

幣安在2023年被控違反「反洗錢」規定，最終支付和解金43億美元；公司創辦人趙長鵬承認洗錢並辭去執行長職位，被判四個月徒刑。

目前尚不清楚交易如果達成，川普家族將以何種形式持股，或這項交易是否與特赦條件有關。

另外根據彭博資訊的報導，兩位消息人士指出，川普家族與幣安談判的內容，是關於幣安與World Liberty攜手開發穩定幣的可能性。

在川普簽署了一系列有利加密貨幣的行政命令後，不論是入股幣安或與幣安共同開發加密幣，都將使川普家族的加密事業大幅擴張。World Liberty便是川普家族於2024年9月成立的加密幣企業。根據World Liberty的創立文件，川普家族可獲這家公司淨收入的四分之三。

華爾街日報指出，川普日益模糊了總統職權與其商業活動之間的界線，他的家族因他的勝選獲利，而與一名尋求特赦的罪犯進行商業交易，恐使政府與商業活動之間出現前所未有的重疊。

幣安是全球最大的加密貨幣交易所，由趙長鵬於2017年在上海創立，後來宣稱沒有官方總部。

趙長鵬已於去年9月出獄，現居住在阿布達比，他否認有關川普家族尋求入股幣安美國分公司的報導。消息人士稱，去年獲釋三個月後，趙長鵬在阿布達比的比特幣MENA 2024會議上會見了World Liberty共同創辦人威科夫（Steve Witkoff）。威科夫現在是川普的中東特使。