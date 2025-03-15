聽新聞
0:00 / 0:00

民主黨讓步 避免美政府關門

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美國聯邦參議院少數黨領袖、民主黨參議員舒默（Chuck Schumer）表態，他會放行眾議院已通過的共和黨所提、為期六個月的撥款法案。路透
美國聯邦參議院少數黨領袖、民主黨參議員舒默（Chuck Schumer）表態，他會放行眾議院已通過的共和黨所提、為期六個月的撥款法案。路透

美國聯邦參議院少數黨領袖、民主黨參議員舒默（Chuck Schumer）表態，他會放行眾議院已通過的共和黨所提、為期六個月的撥款法案，避免聯邦政府14日午夜關門。但他仍強調，這是不得已而為之。

這可謂舒默的重大讓步，因為前一天他還誓言民主黨不會讓法案通過。儘管14日有更多參議院民主黨人表示反對，但舒默讓步也代表撥款法案可能有足夠票數，通過所需的60票門檻。

舒默在參院議會廳表示：「政府關門沒有贏家。與其說我做出決定，不如說我別無選擇：不是讓眼前這份法案通過，就是讓川普在政府關門後把美國推入更混亂。」

他接著說，「共和黨這份法案顯然是糟糕選項，並非一份乾淨的臨時撥款法案，深具黨派色彩，也幾乎沒處理到國家所需的諸多事務。但我覺得讓川普在政府關門時更有機會惡搞是個更糟選擇。表決時我會選擇讓政府維持運作，而非關門。」

舒默還堅稱，若讓政府停擺，勢必形同讓川普及馬斯克有更大空間，得以更肆無忌憚削減聯邦機構雇員。

發表這番談話前，舒默已先於閉門會議告訴民主黨同僚，他會在14日法案送交參院，在程序性動議表決時讓法案通過，讓聯邦政府能運作到9月。

川普 民主黨 美國

延伸閱讀

傳川普政府要聯合國機構披露 是否與反美立場有關聯

普亭會見美特使！向川普釋出「額外訊號」 克宮證實美俄將通話

川普將棄守貿易戰？策略師：美股跌到「這點」時就有可能

川普邀核子會談又制裁伊朗石油部長 伊朗怒批美國「虛偽」

相關新聞

川普不玩綠能 蓋茲旗下氣候組織歐美大裁員

微軟（Microsoft）共同創辦人蓋茲（Bill Gates）創立的氣候組織突破能源（Breakthrough Ene...

川普家族傳想入股幣安

知情人士透露，美國總統川普的家族代表與加密貨幣交易平台幣安美國分公司進行了談判，川普家族打算取得幣安的股份。另一個消息來...

民主黨讓步 避免美政府關門

美國聯邦參議院少數黨領袖、民主黨參議員舒默（Chuck Schumer）表態，他會放行眾議院已通過的共和黨所提、為期六個...

在劇變的時代 美國白領勞工更重視穩定

今年本該又是白領就業市場熱鬧活躍的一年。

傳川普政府要聯合國機構披露 是否與反美立場有關聯

根據美國與聯合國官員，以及美聯社取得的副本，美國總統川普政府要求所有接受或發放美國資金的聯合國人道機構填寫一份問卷，披露...

川普顧問將取消三大通訊社 與美國政府機構合約

2月27日，新聞記者出身的政治家、川普堅定的支持者萊克（ Kari Lake）被任命美國全球媒體總署(USAGM)的特別顧問。全球媒體總署負責監督美國聯邦政府的對外廣播事務，管轄的媒體包括美國之音（VOA)、自由亞洲電台(RFA)、古巴廣播辦公室(Office of Cuba Broadcasting)、自由歐洲電台(RFE)、中東廣播網(Middle East Broadcasting Networks)等等。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。