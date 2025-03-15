民主黨讓步 避免美政府關門

美國聯邦參議院少數黨領袖、民主黨參議員舒默（Chuck Schumer）表態，他會放行眾議院已通過的共和黨所提、為期六個月的撥款法案，避免聯邦政府14日午夜關門。但他仍強調，這是不得已而為之。

這可謂舒默的重大讓步，因為前一天他還誓言民主黨不會讓法案通過。儘管14日有更多參議院民主黨人表示反對，但舒默讓步也代表撥款法案可能有足夠票數，通過所需的60票門檻。

舒默在參院議會廳表示：「政府關門沒有贏家。與其說我做出決定，不如說我別無選擇：不是讓眼前這份法案通過，就是讓川普在政府關門後把美國推入更混亂。」

他接著說，「共和黨這份法案顯然是糟糕選項，並非一份乾淨的臨時撥款法案，深具黨派色彩，也幾乎沒處理到國家所需的諸多事務。但我覺得讓川普在政府關門時更有機會惡搞是個更糟選擇。表決時我會選擇讓政府維持運作，而非關門。」

舒默還堅稱，若讓政府停擺，勢必形同讓川普及馬斯克有更大空間，得以更肆無忌憚削減聯邦機構雇員。

發表這番談話前，舒默已先於閉門會議告訴民主黨同僚，他會在14日法案送交參院，在程序性動議表決時讓法案通過，讓聯邦政府能運作到9月。