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傳川普政府要聯合國機構披露 是否與反美立場有關聯

中央社／ 聯合國14日綜合外電報導
美國總統川普。 歐新社
美國總統川普。 歐新社

根據美國聯合國官員，以及美聯社取得的副本，美國總統川普政府要求所有接受或發放美國資金的聯合國人道機構填寫一份問卷，披露是否與共產主義、社會主義或反美立場有任何關聯。

美聯社報導，聯合國兒童基金會（UNICEF）、聯合國難民署（UN Refugee Agency）和最近遭大幅裁撤的美國國際開發總署（USAID）僅存的部門和辦公室，都收到這份問卷。

問卷調查了川普政府關注的幾個問題，包括是否有任何目的是推動「多元、平等、包容」（DEI）的工作。

目前尚不清楚川普政府發放問卷的範圍，但這份問卷已由1名現任美國國際開發總署員工、1名美國官員和3名聯合國官員證實。

聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）昨天回答記者提問時表示：「我從一些同事那裡得知，許多機構都收到了這類問卷。」

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