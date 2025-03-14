快訊

遭移民署約談 手搖店陸配闆娘發文怒嗆：人比鬼還可怕

川普將棄守貿易戰？策略師：美股跌到「這點」時就有可能

克宮證實普亭會見美特使威特克夫 向川普傳遞「額外的訊號」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯總統普亭13日在莫斯科會見白俄羅斯總統魯卡申柯（未入鏡）後，在記者會上發表講話。歐新社
俄羅斯總統普亭13日在莫斯科會見白俄羅斯總統魯卡申柯（未入鏡）後，在記者會上發表講話。歐新社

俄羅斯克里姆林宮14日表示，普亭總統前一天晚間在莫斯科會見了美國特使威特克夫（Steve Witkoff），現在預期將與川普總統就烏克蘭可能停火進行會談。

紐約時報與俄羅斯官媒衛星通訊社報導，克宮發言人佩斯科夫告訴記者，經過最近幾天的一連串外交活動，「毫無疑問，有理由」對解決戰爭的前景保持「謹慎樂觀的態度」， 呼應了美國國家安全顧問沃茲發表的類似樂觀言論，也表明俄方渴望與美方就烏克蘭問題保持談判。

佩斯科夫表示，威特克夫已「向俄羅斯方面提交了更多資訊」，而普亭總統通過威特克夫「向川普總統傳遞了訊息與和額外的訊號」，但只有在威特克夫向川普做過簡報，且俄羅斯和美國領導人打電話交談後，外交往來的結果才會變得明朗。佩斯科夫補充指出，川普與普亭通話的時間尚未確定。

佩斯科夫表示，「在威特克夫先生將他在莫斯科收到的所有訊息傳遞給他的國家元首後，我們將在之後確定對話的時間，雙方都有需要此類（俄美總統之間）交談的共識」。

根據此前新聞，普亭13日在克宮記者會上回應美國提議俄烏30天停火時表示，「我們同意停止敵意的提議。這個想法本身是正確的，我們當然支持，但有些問題需要討論」。

普亭指出，停火應該是為了長期和平並藉此消除這場危機的根源。他質疑，在俄方掌控庫斯克州局勢的情況下，美國提議停火對烏方有利，烏軍可能藉機進行強制動員和組織武器供應，需要設立機制處理可能違反停火的情況。

普亭表示，可能很快會與川普通話。川普則回應，他很樂意與普亭通話，還說普亭的說法顯示「前景樂觀」，希望莫斯科能「做出正確的事」。

俄烏戰爭 俄羅斯 川普 普亭 烏克蘭 美國

延伸閱讀

曾掛腳踩普亭看板！台中班長掛川普照抗中 籲停止大罷免

稱讚攏是假？外媒爆普亭團隊真實想法 認為川普「軟弱易操縱」

北約秘書長會川普：歐洲將增國防支出 還有很多事可做

川普揚言制裁但投鼠忌器 被普亭看破手腳老神在在

相關新聞

「你毀了這裡！」范斯偕妻聽古典樂 大廳突爆噓聲尷尬影片瘋傳

美國副總統范斯13日晚上偕妻子烏沙到華府的甘迺迪表演藝術中心聆聽國家交響樂團（National Symphony Orc...

克宮證實普亭會見美特使威特克夫 向川普傳遞「額外的訊號」

俄羅斯克里姆林宮14日表示，普亭總統前一天晚間在莫斯科會見了美國特使威特克夫（Steve Witkoff），現在預期將與...

本想用藥治禿頭 美國男服藥後竟出現生殖器縮水變形副作用

美國一名男子為了擺脫髮量稀疏的困擾，在網路上尋求生髮秘方。沒想到男子開始服治禿藥後出現許多副作用，他不只感到頭暈、疲勞，甚至開始口齒不清。更慘的是，他的肌肉密度下降、皮膚鬆弛，就連生殖器都縮小變形，讓男子氣得控訴該醫療公司廣告不實。

不滿妻子偷吃18歲小鮮肉 田納西州醋男砍死小王塞屍垃圾桶

美國田納西州日前發生一起駭人情殺案，一名男子回家時，竟然撞見妻子正和一名18歲少年偷情。男子一時氣憤失去理智，憤而痛下殺手，還將少年的屍體塞進垃圾桶。

顧問自我認同是隻「烏龜」 美國俄勒岡州心理健康委員會招募惹議

美國俄勒岡州日前舉辦一場官方會議，會議中一位顧問委員向眾人自我介紹，她不但說自己的自我認同是隻「烏龜」，還要求現場的人以「they/them」代名詞來稱呼她，讓眾人不知該怎麼反應才好。由於該委員所屬的委員會主要負責提供心理健康諮詢，這也讓與會人士質疑她根本不適任。

傳川普政府要求五角大廈研擬軍事選項 確保自由使用巴拿馬運河

路透引述2名美國官員說法13日報導，總統川普政府已要求五角大廈研擬選項，以確保美國能夠不受限制地使用巴拿馬運河。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。