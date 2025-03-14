川普顧問將取消三大通訊社 與美國政府機構合約

（德國之聲中文網）2月27日，新聞記者出身的政治家、川普堅定的支持者萊克（ Kari Lake）被任命美國全球媒體總署(USAGM)的特別顧問。全球媒體總署負責監督美國聯邦政府的對外廣播事務，管轄的媒體包括美國之音（VOA)、自由亞洲電台(RFA)、古巴廣播辦公室(Office of Cuba Broadcasting)、自由歐洲電台(RFE)、中東廣播網(Middle East Broadcasting Networks)等等。

本周四（3月13日），萊克在X上表示，「我今天決定取消美國全球媒體總署昂貴且不必要的新聞通訊合同，包括與美聯社、路透社和法新社簽訂的價值數千萬美元的合同。」

她說，美國全球媒體總署是一家由美國納稅人資助的新聞機構，有83年歷史，「我們不應該付錢給外部新聞公司來告訴我們新聞是什麼，我們有近10億美元的預算，我們應該自己制作新聞。如果這不可能，美國納稅人應該要求知道原因。」

川普早已將美國全球媒體總署監管的聯邦資助的機構作為其媒體改革的目標。川普的親密顧問、億萬富翁馬斯克2月9日在X上轉發有關美國總統特使格雷內爾（Richard Grenell）呼籲停止資助美國之音和自由歐洲電台等國家媒體的貼文。

格雷內爾稱，由美國納稅人資助的美國之音和自由歐洲電台是過去的遺物，是國有媒體，充斥著極左翼活動家。馬斯克在轉發該貼時呼籲關掉美國之音和自由歐洲電台，理由是「歐洲現在自由了（不包括令人窒息的官僚主義）」，「沒人在聽他們說什麼」，「這只是激進的左翼瘋子們自言自語，同時揮霍著每年10億美元的美國納稅人的錢」。

川普去年12月任命卡麗．萊克(Kari Lake)為美國之音(VOA)負責人。但該任命尚未得到確認。據美國之音報道，該電台每周以49種語言向3.54億受眾廣播。美國之音現任台長阿布拉莫維茨曾任自由之家(Freedom House)總裁，曾作為一名記者和編輯在《華盛頓郵報》(The Washington Post)從業24年。

馬斯克的政府效率部凍結自由亞洲電台資金

China.Tabel援引「政治中國觀察」（Politico China Watcher）報道，馬斯克的政府效率部（DOGE）對自由亞洲電台（RFA）實施了為期30天的資金凍結，旨在永久停止對這家國家資助的廣播電台的資助。報道稱，此舉基於右翼保守派智庫傳統基金會的「2025計劃」。該計劃旨在徹底重組國家機器，認為美國全球媒體總署資助了「大量重復的服務」，例如自由亞洲電台和美國之音的中文服務。

美國政界人士對此表示憤怒。眾議院中國事務特別委員會資深委員克裡希納穆爾蒂 (Raja Krishnamoorthi) 警告說，關閉自由亞洲電台將損害美國在海外的軟實力。

鑑於馬斯克在中國的商業利益以及他多年來與中國精英保持的特殊關係，對自由亞洲電台的財務凍結尤為令人關注。該電台的目標是向中國等專制國家提供未經審查的報道，其關於中國當局鎮壓維吾爾族少數民族的報道引起國際社會對維吾爾族困境的關注。China.Tabel指出，如果關掉自由亞洲電台，馬斯克等於幫了中國政府一個忙。

（法新社、China.Table)

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