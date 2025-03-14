本想用藥治禿頭 美國男服藥後竟出現生殖器縮水變形副作用

美國一名男子為了擺脫髮量稀疏的困擾，在網路上尋求生髮秘方。沒想到男子開始服治禿藥後出現許多副作用，他不只感到頭暈、疲勞，甚至開始口齒不清。更慘的是，他的肌肉密度下降、皮膚鬆弛，就連生殖器都縮小變形，讓男子氣得控訴該醫療公司廣告不實。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，26歲的男子米利奇（Mark Millich），在2021年1月時，使用遠距醫療公司Hims.com的服務。他在該公司網站上填寫問卷，不久後就收到一瓶號稱能治療禿頭的藥丸。

然而，男子從頭到尾都沒和醫師或醫療專業人員面對面諮詢，他開始服用一種叫做非那雄胺（finasteride）的藥物。這種藥常被醫師用於治療男性禿頭，幫助改善頭髮生長。

不過米利奇說，他服藥半年後就出現許多副作用。當時他開始有頭暈、疲勞、盜汗、口齒不清等症狀，而且就連心理狀態都受到影響。他感覺自己變得麻木，也發現自己肌肉量下降、皮膚鬆弛。更可怕的是，雖然他2021年7月就趕緊停藥，但狀況卻變得更糟，他的性慾一落千丈，就連生殖器都縮小變形。

男性體內有一種名為5α-還原酶的酵素，這種酵素會將睪固酮轉化成二氫睪酮（DHT），而DHT會使頭髮變短變細，最終停止生長。非那雄胺是透過抑制5α-還原酶生成，來減少體內DHT的含量。

不過由於DHT對性慾、勃起功能和生殖器健康非常重要，一旦DHT減少，便可能會影響這些功能。在某些情況下，即使停止服藥，副作用也會持續存在，這種情況被稱為服用非那雄胺後症候群，也就是米利奇身上出現的情形。

他指控Hims.com廣告不實，應該做過更仔細的醫療評估，才向顧客銷售這類藥物。該公司發言人接受《華爾街日報》（Wall Street Journal）訪問時表示，所有顧客都會經過全面的問卷調查，也會由持照的醫療人員審核，來確保患者的用藥資格。