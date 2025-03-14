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美駐中大使待補 AIT政治組長武安妮接臨時代辦督導

中央社／ 北京/華盛頓13日綜合外電報導

美國國務院說，在美國駐中國大使人選帕度等待參議院確認之際，國務院將指派美國在台協會（AIT）政治組長武安妮出任臨時代辦，督導駐北京大使館1300名員工和駐華領事館工作人員。

美國國務院發言人今天晚間告訴路透社，現任美國在台協會政治組長武安妮（Anny Vu）將擔任美國大使館臨時代辦。

這名發言人說：「武安妮將擔任美國駐北京大使館臨時代辦。她將領導美國駐華使團，直到由參議院確認的正式大使到任。」

路透社無法確定武安妮將於何時上任。她的任命正值美中關係脆弱時期；美國總統川普以芬太尼（fentanyl）前體從中國流入美國為由，本月對中國輸美商品加徵雙倍關稅，並威脅要升高與北京的貿易戰。

根據美國在台協會網站上的個人簡歷，武安妮在出任AIT職務之前，曾在位於華盛頓的美國國務院「中國事務協調辦公室」（Office of China Coordination）擔任高階職務。

她還曾在首屆川普政府以及拜登政府的國家安全會議（NSC）擔任過多個職務，包括一度擔任中國事務主任。

2021年，武安妮因在聯合國對抗中國影響力而獲得美國外交協會（American Foreign Service Association）頒發的「建設性異議」（constructive dissent）獎。根據美國外交協會網站，她在聯合國兩個機構負責人選舉期間，積極遊說支持其他候選人，以對抗中國提名的人選。

美國前聯邦參議員帕度（David Perdue）於去年12月被川普提名出任美國駐中國大使。

國務院 大使館 美國在台協會

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