不滿妻子偷吃18歲小鮮肉 田納西州醋男砍死小王塞屍垃圾桶

美國田納西州日前發生一起駭人情殺案，一名男子回家時，竟然撞見妻子正和一名18歲少年偷情。男子一時氣憤失去理智，憤而痛下殺手，還將少年的屍體塞進垃圾桶。

據《紐約郵報》（New York Post）報導， 41歲男子貝爾克（Jonathan Belk）在3月9日凌晨回到家中，赫然發現31歲的妻子戈斯頓（Jada Gholston）與18歲少年佛洛伊德（Billy Jean Floyd）同床共枕。貝爾克發現妻子偷情後，當場失控，持刀刺殺佛洛伊德。

警方表示，佛洛伊德被刺殺時才剛滿18歲三天。他當場遭多刀刺死，戈斯頓也被刺成重傷送醫治療。警方趕到現場時，佛洛伊德的屍體被塞在垃圾桶，貝爾克也渾身是血，場面十分駭人。

案發後，戈斯頓立刻報警，不過她報警時卻謊稱是陌生男子攻擊自己的男友。警方抵達現場時，發現貝爾克渾身是血地站在家門口，手上也有多處割傷。

令警方傻眼的是，貝爾克殺人以後，擔心的竟然不是要面對後續的刑責，而是擔心自己的婚姻還能不能繼續維持。他向警方供稱：「我很擔心我和妻子的關係，因為我殺了佛洛伊德。」

佛洛伊德的訃聞寫到，他生前喜歡打獵、釣魚、騎四輪車，也擅長修理各類機械。家人不捨地表示，佛洛伊德最喜歡的事就是和家人、朋友共度時光，沒想到會年紀輕輕就遭刺殺身亡。

警方接獲報案後當場就將貝爾克逮捕，並以刑事殺人罪（criminal homicide）起訴，目前貝爾克仍被拘留中，預計3月21日開庭審理。當地警方也安撫當地居民，表示這起凶殺案是「獨立事件」，不會對社區造成威脅。