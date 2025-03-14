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顧問自我認同是隻「烏龜」 美國俄勒岡州心理健康委員會招募惹議

聯合新聞網／ 綜合報導
霍特的自我認同是隻烏龜，引發不適任的批評。示意圖，非當事人。圖／ingimage
霍特的自我認同是隻烏龜，引發不適任的批評。示意圖，非當事人。圖／ingimage

美國俄勒岡州日前舉辦一場官方會議，會議中一位顧問委員向眾人自我介紹，她不但說自己的自我認同是隻「烏龜」，還要求現場的人以「they/them」代名詞來稱呼她，讓眾人不知該怎麼反應才好。由於該委員所屬的委員會主要負責提供心理健康諮詢，這也讓與會人士質疑她根本不適任。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這名委員叫做JD．霍特（JD Holt），不過她在臉書的名稱則是「JD Terrapin」（terrapin是一種淡水龜）。去（2024）年12月20日，霍特參加一場消費者諮詢委員會。在自我介紹環節時，告訴大家自己的自我認同是隻「烏龜」，希望大家不是叫她she，而是以they、them或turtle來稱呼她。

霍特所屬的委員會，是由俄勒岡州衛生局（Oregon Health Authority, OHA）局長塞賈爾．哈提（Dr. Sejal Hathi）任命。該團隊有20幾名成員，主要負責提供心理健康和行為健康的諮詢與建議。

根據「Gender Wiki」網站，「turtlegender」（烏龜性別）或「tortoisegender」（陸龜性別）被視為一種「xenogender」（非二元性別），即超越傳統人類對性別認知的身分概念。該網站解釋：「有些人可能覺得自己的性別被『烏龜』取代，或者認為烏龜最能描述他們的性別認同。」

非二元性別通常是以大自然或其他非人類的概念來表達性別身份，像是認為自己是星星、宇宙的「星際性別」（stargender）、或是認為自己是一朵雲的「雲朵性別」（cloudgender）。

針對外界對委員專業度的質疑，俄勒岡州衛生局發言人舒布里奇（Amber Shoebridge）表示，每位委員的經歷和觀點都很重要，強調每位成員都經過嚴格篩選，再由局長親自選定，沒有不適任的情形。

性別意識 烏龜 美國

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