傳川普政府要求五角大廈研擬軍事選項 確保自由使用巴拿馬運河

路透引述2名美國官員說法13日報導，總統川普政府已要求五角大廈研擬選項，以確保美國能夠不受限制地使用巴拿馬運河。

川普一再表示希望「奪回」巴拿馬運河，但他並未說明將如何實現該目標，也未說明是否需要採取軍事行動。巴拿馬運河座落在南北美洲之間的地峽最窄處，被認為是世界上最具重要戰略意義的水道之一。

一名匿名發言的美國官員表示，一份被稱為新政府臨時國安指引的文件，呼籲軍方研擬保障巴拿馬運河通道安全的軍事方案。

第二名官員表示，美國軍方在保障通道安全方面有多種潛在選擇，包括確保與巴拿馬軍方建立密切的合作夥伴關係。

五角大廈上次發布「國家防衛戰略」是在2022年，該文件列出軍方的優先事項。在正式的國防戰略等深思熟慮的政策文件發布前，由這份臨時文件制定出廣泛的政策指引，類似於川普的行政命令和公開發言。

對此五角大廈未立即回應置評請求。