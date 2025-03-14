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川普大砍資金 約翰霍普金斯大學被迫裁員2000多人

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

美國著名學府約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）今天表示，由於總統川普政府大幅削減對外援助資金，校方被迫裁員2000多人。

法新社報導，科學研究領先的約翰霍普金斯大學在聲明中表示：「這對我們整個社區來說都是艱難的一天。原由美國國際開發總署（USAID）提供的逾8億美元（新台幣263億元）資金已經結束，迫使我們須停止在巴爾的摩市（Baltimore）和國際上的重要工作。」

位於馬里蘭州最大城市巴爾的摩的約翰霍普金斯大學正在裁撤2000多個職位，其中1975個職位來自對44個國家的計畫，247個職位在美國。

資金削減影響幾個關鍵計畫，包括該大學的醫學院和公共衛生學院，以及該大學在50多年前成立的全球衛生非營利組織Jhpiego，此組織致力於改善世界各國的健康狀況。

這些裁員使得約翰霍普金斯大學成為受聯邦政府研究經費削減，而影響最嚴重的大學之一。

根據「紐約時報」（The New York Times）報導，約翰霍普金斯大學每年從美國國家衛生研究院（NIH）獲得約10億美元資金，目前正在進行600項臨床試驗。

報導又說，約翰霍普金斯大學是挑戰這些削減措施的聯邦訴訟中的原告之一。

美國 職位

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