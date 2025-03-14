美財長貝森特再滅火：不擔心市場波動 經濟不一定會衰退

在標普500指數跌入修正區之際，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）13日受訪時表示，他不擔心美股最近的波動，美元最近貶值只是自然「調整」，目前經濟正在經歷要戒除政府支出成癮的「戒斷期」（detox peeriod），未必等同衰退，但他坦承通膨可能上揚，川普政府正盡一切努力抑制通膨。

貝森特接受CNBC訪問時表示，川普政府「聚焦於實質經濟，我們創造會產生市場長期收益、並帶給美國人民長期好處的環境嗎」？「我不擔心最近幾周的一點（市場）波動」。

他說，川普政府會留意市場走勢，並預測實質經濟和市場將隨時間繁盛發展，「股市是安全且很棒的投資的理由是，你要看長線，如果你開始關注微觀視野，股市變得非常具風險，所以我們聚焦於中長期」，「我能跟你說，如果我們實施適當的政策，將奠定實質所得增加、就業成長及股市持續漲幅的基礎」。

他也認為，川普威脅大幅要對進口歐洲自酒品課徵200%的關稅，只會對股市造成小幅影響，「只是一個貿易集團內的一到兩個品項，我不確定為什麼這對市場很重要」

貝森特坦承美國經濟正出現一些疲弱跡象，「我們會看到我們所承接的經濟開始有點翻轉嗎，當然，看看，我們從公共支出轉向民間支出時，將會有自然調整」，「市場和經濟只是上癮了，我們對政府支出成癮，將會有一段戒斷期」。

他在被問到美國經濟正經歷「戒斷期」是否就是衰退的同義詞時，回答「完全不是，不一定是這樣，因為這將取決於接力棒交接的速度，我們的目標是平穩過渡」。此時也正值聯邦政府試圖縮減支出，包括裁減公務員，被森特重申他認為目前的政府支出水準「無法持續下去」，「我們在政府有太多員工，這些人能移到民間部門」。

他也說，最近美元貶值只是自然「調整」，「美元反映了川普總統勝選與共和黨橫掃（國會兩院）的許多利多」，「會出現調整也很自然」，市場對川普刺激經濟的政策「採取觀望態度」，「美元漲這麼多之後，其他貨幣會表現良好，也很自然」。

貝森特說，他日前向企業圓桌論壇的代表表示，政府正在研擬減稅發案，搭配鬆綁管制，希望「創造經濟確定性」。

貝森特13日接受Breitbart新聞訪問時說，通膨可能會上升，但川普政府正盡力抑制通脹，「希望我們不會出現（前總統）拜登式通膨的循環。我們非常警惕，這可能再次重演」，他也認為通膨已出現一些好轉跡象，例如川普上任以來，原油價格下跌約15%。

此外，在川普第一任期擔任財長的米努勤，也淡化美國衰退的風險。他接受彭博電視訪問時說，由於市場已完全反映川普上任利多，「我認為標普500指數或那斯達克綜合指數回檔5%-10%，很合理」，

米努勤建議投資人不要「過度反應」，「我完全不認為我們正走向衰退」，「在我們縮減政府支出之際，經濟可能有點減緩，但我認為投資人不該擔心衰退」。