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美國挺巴勒斯坦示威者闖紐約川普大樓 98人被捕

中央社／ 紐約14日綜合外電報導

數以百計的猶太示威群眾今天占領紐約川普大樓（Trump Tower），聲援巴勒斯坦人與被拘留的巴勒斯坦學生運動人士哈里爾。警方表示，他們依非法侵入等罪名逮捕98人。

法新社報導，這群示威群眾穿著印有「猶太人呼籲停止向以色列提供武器」（Jews say stop armingIsrael）字樣的紅色T恤，在這棟曼哈頓摩天大樓內抗議超過1個小時。總統川普的家族企業總部設於此處，這裡也有他的私人住所。

這棟大樓也是川普2015年乘坐金色電扶梯下樓，首度宣布參選總統時的地方，當時的畫面令人印象深刻。

警方表示，他們依非法侵入等罪名逮捕98人，這些抗議群眾舉著「猶太和平之聲」（Jewish Voice forPeace）團體的旗幟遊行。

這個團體顯然讓保全人員和警察措手不及，他們高喊「打擊納粹而非學生」，指的是川普鎮壓涉及挺巴抗議活動的外籍學生。

警察在川普大樓門前的古馳（Gucci）店鋪前，將被逮捕的抗議人士送上巴士，包括一輛經過改裝的城市巴士，同時上空也有一架無人機盤旋。

在曼哈頓另一側的哥倫比亞大學（ColumbiaUniversity），校方已宣布對去年在反對以色列對加薩戰爭的示威活動期間占領校園建築的學生，祭出「停課多年、暫時撤銷學位與開除」的處置。

這份簡短聲明沒有提供進一步細節，例如有誰遭到處置，但不到一週前，川普政府才刪減撥給哥倫比亞大學4億美元聯邦資金，指控哥大未充分解決反猶太主義問題。

此外，幾天前，最近從哥大畢業、身為抗議領袖之一的哈里爾（Mahmoud Khalil）才遭移民當局逮捕。

川普政府已採取行動撤銷哈里爾的綠卡，指控他領導「與（巴勒斯坦武裝組織）哈瑪斯（Hamas）一致的活動」。哈瑪斯2023年10月7日攻擊以色列，引發了加薩戰爭。

哈里爾遭逮捕引起川普政府批評者和言論自由倡議者的憤怒，包括一些政治右翼人士，他們說此舉對言論自由產生寒蟬效應。

川普 巴勒斯坦 猶太

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