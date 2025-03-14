中國學生拍美台軍演 美議員提案禁中國人獲學生簽證

共和黨眾議員摩爾因不滿美國允許大量中國公民持學生簽赴美，指這無異邀中共監視美軍，因此他明天將提法案禁止中國公民取得學生簽證。他也提到，過去有持學生簽的中國公民因拍攝美台聯合軍演而被FBI起訴。

美國福斯新聞（Fox News）昨天報導，新科共和黨眾議員摩爾（Riley Moore）將提出「制止中國共產黨刺探以維護學術智慧財產保障法」（Stop ChineseCommunist Prying by Vindicating Intellectual Safeguards inAcademia Act）或「阻止中共簽證法案」。

摩爾的發言人今天也對美國「新聞週刊」（Newsweek）證實這項消息。

福斯數位新聞（Fox News Digital）指出，同黨眾議員奧格茲（Andy Ogles）、裴利（Scott Perry）及吉爾（Brandon Gill）將與摩爾一同提出這項法案。

摩爾表示：「我們每年允許近30萬中國公民持學生簽證赴美。我們實際上是在邀請中共監視我們的軍隊，竊取我們的智慧財產權，及威脅國家安全」。

他在向「新聞週刊」提供的聲明中提到，就在去年，5名持學生簽證的中國公民因為拍攝台美聯合實彈軍事演習而被聯邦調查局（FBI）起訴。「這種情況不能再繼續下去」。

他認為中國利用美國的學生簽證計畫，呼籲國會採取行動，立即禁止向中國公民核發所有學生簽證。

摩爾提到的事件發生在2023年8月，5名當時於密西根大學就讀的中國學生在格雷林營（Camp Grayling）外被國民兵（National Guard）士官長撞見，其中一人自稱是媒體，在收拾好私人物品後離開現場。

4個月後，聯邦調查局在其中一人的硬碟中發現兩張軍車照片，拍攝時間是在撞見國民兵士官長的當晚。這5人也透過微信連絡，要彼此刪除相機及手機裡的照片。

密西根州聯邦眾議員穆勒納爾（John Moolenaar）去年10月發布聲明表示，這起事件發生時，正是國民兵在格雷林營訓練台灣軍隊的時期。

這5人當時參加密西根大學與上海交通大學的聯合學術計畫，而密西根大學最近已宣布終止與上海交大的合作關係。

福斯新聞指出，一如過去類似的作法，「阻止中共簽證法案」可能會遭到亞裔美國人和進步團體強烈反對，憂心加劇仇外情緒。

亞美公義促進會（Asian Americans AdvancingJustice）就曾抨擊對中鷹派、阿肯色州共和黨參議員柯頓（Tom Cotton）呼籲禁止中國公民赴美留學的做法。

也有意見認為，禁向中國公民核發學生簽證等於減少對美國經濟做出貢獻的國際學生，將衝擊依賴中國學生付學費的大學院校。