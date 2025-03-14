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參院民主黨領袖忍痛支持 美政府有望免於關門

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

美國聯邦參議院少數黨領袖、民主黨參議員舒默今天表態，他會放行眾議院已通過的共和黨所提為期6個月撥款法案，避免聯邦政府14日午夜關門。他強調這是不得已而為之。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，此舉代表舒默（Chuck Schumer）重大讓步，因為前一天他還誓言民主黨不會讓法案通過。儘管今天有更多參議院民主黨人表示反對，但舒默讓步也代表撥款法案可能有足夠票數達標通過所需的60票門檻。

舒默在參院議會廳發表談話：「政府關門沒有贏家。與其說我做出決定，不如說我是別無選擇：不是讓眼前這份法案通過，就是讓川普在政府關門後把美國推入更混亂。」

「誠然，共和黨這份法案是糟糕選項，這不是份乾淨的臨時撥款法案，它深具黨派色彩，也遠沒處理到國家所需的諸多事務。但我覺得讓川普在政府關門時更有機會惡搞是個更糟選擇。表決時我會選擇讓政府維持運作而非關門。」

舒默發表這番談話前，已先於閉門會議告訴民主黨同僚他會在14日法案送交參院，在程序性動議表決時讓法案通過，讓聯邦政府能運作到9月。

若這項撥款法案獲參議院通過，將送交美國總統川普簽署。如法案未獲通過並生效，聯邦政府將於美東時間15日零時（台北時間15日中午12時）起關門。

美國廣播公司新聞網（ABC News）指出，舒默堅稱若讓政府停擺，勢必形同讓川普及他的高級幕僚、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）有更大空間，得以更肆無忌憚削減聯邦機構僱員。

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