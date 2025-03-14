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川普欲解散教育部 逾20州民主黨籍檢察長提告阻止

中央社／ 波士頓13日綜合外電報導

數十名美國民主黨籍州檢察長今天提起訴訟，尋求阻止共和黨籍總統川普政府解散美國教育部，並阻止政府裁減近半數的教育部員工。

路透社報導，教育部11日宣布計劃裁減逾1300名員工，作為教育部「最後任務」的一部分後，來自20個州和哥倫比亞特區的檢察長今天在波士頓聯邦法院提起訴訟。

川普矢言要裁撤教育部，教育部負責管理1.6兆美元大學貸款、執行校園民權法，並為有需要的地區提供聯邦資金。裁減人力若付諸實行，將造成教育部人力從川普1月上任時的4133人減為2183人。

這次裁員是川普為縮減政府規模而採取的廣泛行動一環，政府先前已透過「優離」方案及解僱試用期員工進行部分裁員。縮減政府規模計畫是由億萬富翁馬斯克（Elon Musk）和他的政府效率部（DOGE）領導進行。

訴訟指出，大規模裁員將導致教育部無法履行依法授權的核心職能，包括民權領域的職責，這等同於違憲剝奪國會權力。

訴訟還主張，教育部長麥馬洪（Linda McMahon）「無權取消或擾亂法律規定的職能，也不能將教育部的責任轉移至其他未經授權的機構」。

麻薩諸塞州檢察長康貝爾（Andrea Joy Campbell）透過聲明表示：「川普總統或他的部長都無權摧毀國會創建的部門。」

教育部發言人畢德曼（Madi Biedermann）則透過聲明表示，川普「被選出來，要在美國公眾授權下把教育權還給各州」。她還說，當局是在「符合所有適用的法規和法律的情況下進行人力裁減」。

畢德曼指出：「這是策略性的內部裁員，不會直接影響學生和家庭。」

教育部11日正式宣布這次裁員計畫，受影響的員工將於3月21日起被安排行政休假。

川普 教育部 美國

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