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阿聯國安顧問將訪美 爭取購買更多Nvidia的AI晶片

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
阿聯國安顧問的總統胞弟塔赫農。美聯社
阿聯國安顧問的總統胞弟塔赫農。美聯社

彭博資訊報導，一名阿聯高官將訪問華府，爭取較易取得美國技術，並討論在美投資，以期影響川普政府對AI所需先進半導體的出口管制。

要求匿名的知情人士透露，擔任阿聯國安顧問的總統胞弟塔赫農（Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan）最快下周將會晤川普內閣官員，可能包括商務部長盧特尼克、財政部長貝森特和國安顧問沃茲（Mike Waltz）。目前還不清楚他是否將與川普會面。

阿聯最關心的是能夠從輝達（Nvidia）等公司買到尖端晶片。這個海灣國家正努力要崛起成為AI發展的區域強權，已投入大量資本至用來訓練AI模型的資料中心。但美國自2023年以來一直限制出口先進晶片給阿聯，並計劃推出一系列新法規來限制大多數國家的總運算能力。川普的團隊目前正在審查是否繼續執行拜登時代的規定，還是要調整。

塔赫農想爭取較容易獲得尖端半導體，並強調阿聯有在美國本土大舉投資、興建科技基礎設施的計畫。這包括阿布達比的投資公司MGX將出資，用於川普上任首周公布的投資I1,000億美元打造AI基設的合資事業。

目前並不清楚塔赫農訪美期間是不會再宣布投資消息。

半導體 川普 美國

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