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川普精簡計畫受挫 加州法官下令復職被解僱員工

中央社／ 舊金山13日綜合外電報導

美國加州一名聯邦法官今天下令6個機構將最近被解僱的數以千計員工復職，這些員工因總統川普整頓聯邦人事而失去工作。

路透社報導，加州聯邦地區法官艾索普（WilliamAlsup）在舊金山舉行的聽證會做出的裁決，對川普及其高級顧問馬斯克（Elon Musk）大幅縮減聯邦官僚機構計畫造成迄今最嚴重的打擊。各政府機構須在今天前提交第2輪大規模裁員計畫並削減預算。

艾索普的裁決適用於美國國防部、退伍軍人事務部、農業部、能源部、內政部和財政部的試用期員工。

艾索普表示，負責聯邦機構人力資源的美國人事管理局（Office of Personnel Management）無權要求這些機構大規模解僱員工，這道命令屬於不當行為。

前總統柯林頓任命的艾索普說：「這是令人難過的一天，我們的政府解僱一些優秀員工，並聲稱這是基於績效，然而他們心知肚明那是謊言。」

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）在聲明中表示，艾索普無權做出此裁決，政府將「立即反擊」。

李威特說：「總統有權行使整個行政部門的權力，單一地區法院法官不能濫用整個司法體系的權力來阻撓總統的政策。」

艾索普在聽證會上表示，各機構可以大規模裁員，但必須遵守若干法律規定。

試用期員工通常在現職服務不滿一年，但其中有些是長期任職的聯邦員工。他們的工作保障比其他政府員工少，但通常只能因績效問題而被解僱。

艾索普命令各機構將過去數週被解僱的員工復職，等待工會、非營利組織和華盛頓州提起的訴訟結果出爐。

他並未命令訴訟中提到的其他16個機構恢復員工職位，但說他很快會發布書面裁定，可能會擴大今天的裁決範圍。

命令 川普 美國

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