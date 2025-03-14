快訊

雲云老董殺害技術長…醫曝最新傷勢「仍無法製作筆錄」

普亭「原則上同意停火」只是拖延？澤倫斯基：想拒絕不敢跟川普直說

美準駐日大使：將加速武器交付助日成為抗中前沿

中央社／ 華盛頓13日專電

美國總統川普回鍋白宮後幾乎翻轉美國外交政策，他任命的大使立場成關注焦點。美國駐日大使人選葛拉斯今天承諾，上任後將加速對日交付軍備，讓日本成為美國反擊中國壓力的前沿。他也將促日本增加對駐日美軍的支出。

聯邦參議院外交委員會上午對葛拉斯（GeorgeGlass）出任駐日本大使等人事案召開聽證會。

葛拉斯在回應如何強化美日同盟，讓日本超越以往的防衛承諾時，強調與日本加強防務合作將是他擔任大使的「最優先事項」。他指出日本處於非常艱難的地理環境。無論是中國、俄羅斯還是北韓，都位於日本的「後院」，因此美日合作至關重要。

「然而，美國未交付日本的軍事裝備金額超過500億美元（約新台幣1.6兆元）」，葛拉斯說。

他指出，美國交付日本F-35戰機及運輸機的進展非常緩慢，他承諾將加快速度，並推進美日共同生產國防裝備，例如先進中程空對空飛彈（AMRAAM），以因應中國對日本施加的壓力，「同時我們也對日本施壓，要求他們成為我們反擊（北京）的前沿」。

葛拉斯的發言不時提到中國。「毫無疑問，從川普第一屆政府至今，中國軍事實力已顯著提升」。他說，因應北京挑戰的相關作為包括升級武器、整合指揮與控制系統及提高駐軍成本，這勢必需要更大的預算。「我確實認為我們需要與日方談談，要求他們增加這部分的支出」。

他在回覆另外一位議員提問時也建議，美國與日本應持續聚焦多邊合作框架，特別是與韓國和菲律賓的關係及日本、美國、印度、澳洲組成的四方安全對話（Quad），以共同與中國抗衡。

除了軍事合作，葛拉斯任內的重點也包括川普最在意的經貿議題。他說，將與日本討論縮小美日貿易逆差，及要求日本落實購買液化天然氣的承諾。

葛拉斯是為川普募款的靈魂人物，也是2016年與2024年選戰期間的金主之一，並於「川普1.0」擔任美國駐葡萄牙大使。川普在正式宣布他的人事案前，形容葛拉斯「是值得尊敬的人物」，「我們都認為日本很重要」。

他1982年畢業於俄勒岡大學（University of Oregon）後，經營過投資銀行等事業，據稱也熟金融、不動產、科學技術等領域。

「時事通信社」報導，葛拉斯2020年擔任美國駐葡國大使時，認為葡萄牙推動從中國吸引投資的作法是個問題。他曾說，「葡萄牙必須在盟國（美國）或是作為『經濟夥伴』的中國之間擇一」，曾因此引發外交摩擦。

報導分析，如果他出任駐日大使，可能會強烈要求日本與中國脫鉤。

參議院外委會將對大使人事案進行表決，通過後再由參院全院審議與投票，提名案獲過半參議員支持即通過。

川普 日本 美國

延伸閱讀

在美出生即為公民爭議 川普要求最高法院定奪

俄羅斯不同意立即結束烏戰？普亭正式表態 想與川普討論

華爾街日報：川普家族有意入主幣安交易所

再談格陵蘭併入美國 川普稱有信心會實現

相關新聞

路透民調曝56%民眾憂川普與俄羅斯走太近 99%對擴張主義沒興趣

路透╱益普索（Reuters/Ipsos）民調顯示，過半美國民眾認為，美國總統川普與俄羅斯「關係過於密切」，當中包括25...

在美出生即為公民爭議 川普要求最高法院定奪

美國總統川普上任首日簽署，取消在美出生即有公民權的行政命令，遭多州法院要求不得於全美執行。川普政府今天要求最高法院限縮各...

華爾街日報：川普家族有意入主幣安交易所

「華爾街日報」報導，美國總統川普家族有意入主加密貨幣交易所幣安（Binance），幣安最大股東趙長鵬承認違反美國反洗錢法...

再談格陵蘭併入美國 川普稱有信心會實現

美國總統川普（Donald Trump）今天表示，有信心美國終將兼併丹麥自治領土格陵蘭（Greenland）。格陵蘭礦產...

因應陸網攻 美FCC籌設國安委員會

美國聯邦傳播委員會（FCC）正在籌備成立一個國家安全委員會，加強美國對大陸網路攻擊的防禦，並幫助美國在人工智慧等關鍵技術...

紐時：川普上任50天 毀了美國80年建立的國際架構

紐約時報報導，美國總統川普上任五十天，從烏克蘭戰爭立場轉向、威脅奪取格陵蘭、向鄰國課徵高關稅等，都顯示美國外交政策已根本... 紐約時報分析 川普上任50天 瓦解美80年體系

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。