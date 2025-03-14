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再談格陵蘭併入美國 川普稱有信心會實現

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國總統川普（Donald Trump）今天表示，有信心美國終將兼併丹麥自治領土格陵蘭（Greenland）。格陵蘭礦產資源豐富，又位處通往北極的重要航道，戰略位置相當關鍵。

路透社報導，川普在白宮橢圓形辦公室（OvalOffice）一場會議中告訴記者：「我認為這件事會發生。」

格陵蘭親商的反對黨「民主黨」（Demokraatit）贏得11日的格陵蘭議會選舉，該黨主張緩步脫離丹麥獨立。川普稱這次選舉對美國有利。

根據法新社，川普發表上述評論時，北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）就在一旁。

川普並指向呂特，說呂特在這件事上可發揮非常大的作用。川普還說美國兼併格陵蘭是為了「國際安全」。

呂特則回應不想把北約拖進格陵蘭併入美國的問題，但呂特也同意須當心中國及俄羅斯在北極地區的動向，以及缺少破冰船的情況。

他說：「因此，俄羅斯以外的7個北極國家在美國的領導下攜手努力應對此事，確保世界上那個區域保持安全，這非常重要。」

格陵蘭如今逐漸成為美國、中國及俄羅斯爭奪影響力的地緣政治熱點。俄羅斯和中國正加強在北極地區的活動。莫斯科當局認為北方海路（Northern SeaRoute）對俄中兩國貿易愈來愈重要，俄國相當依賴這條航線。

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