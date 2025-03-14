華爾街日報：川普家族有意入主幣安交易所

中央社／ 紐約13日專電
幣安（Binance）是全球最大加密貨幣交易所。 路透社
幣安（Binance）是全球最大加密貨幣交易所。 路透社

「華爾街日報」報導，美國總統川普家族有意入主加密貨幣交易所幣安（Binance），幣安最大股東趙長鵬承認違反美國反洗錢法在去年被判刑4個月，涉事各方都沒有回應報導。

華爾街日報（Wall Street Journal）引述知情人士說法，川普家族代表已與全球最大加密貨幣交易所幣安洽談，計劃入主幣安在美國的營運。幣安因違反美國反洗錢法，創辦人趙長鵬2024年被判處4個月有期徒刑。

趙長鵬方面近期接觸川普（Donald Trump）政府希望獲得赦免，幣安代表去年開始與川普友人接觸，希望與川普家族成員達成交易，恢復美國市場營運。他至今仍是幣安最大股東。

川普家族會以什麼形式入主，協議是否與赦免趙長鵬有關，目前未有定論，透過2024年成立的加密幣機構「世界自由財務」（World Liberty Financial）入主是其中一種可能。多名知情人士指出，擔任中東與烏克蘭協調特使的川普友人魏科夫（Steve Witkoff）已參與談判，希望達成交易。

川普政府官員否認魏科夫參與幣安交易，表示他在退出涉及商業利益的程序中。趙長鵬13日在X推文，「沒有和任何人討論幣安美國業務，但沒有罪犯介意獲得赦免。加密幣在美國與世界各地偉大總是讓我高興」。

「世界自由財務」、「川普集團」（TrumpOrganization）、幣安美國（Binance.US）與幣安都未回應報導。

報導指出，川普對總統與商業活動的界線漸趨模糊，當選後家族成員陸續獲利。但與尋求赦免的重罪人士進行交易，是前所未見的公私不分。川普曾簽署連串有利加密幣業的行政命令，入主幣安美國業務將讓家族在虛擬貨幣市場中快速擴大。

川普 幣安 美國

延伸閱讀

川普引發市場大亂 有個族群反受惠

道瓊午盤大跌470點 標普指數瀕臨修正 華爾街不再指望「川普護盤」

遭川普牽連？G7外長會議聚焦俄烏、貿易戰 美國務卿恐收多國抱怨

【重磅快評】不想當美國人很難嗎？格陵蘭人用選票說不

相關新聞

紐時：川普上任50天 毀了美國80年建立的國際架構

紐約時報報導，美國總統川普上任五十天，從烏克蘭戰爭立場轉向、威脅奪取格陵蘭、向鄰國課徵高關稅等，都顯示美國外交政策已根本... 紐約時報分析 川普上任50天 瓦解美80年體系

川普政府人事任命罕見遭遇挫折！白宮撤回CDC主任提名

紐約時報13日報導，根據一位白宮官員和一位政府官員說法，就在聯邦疾病防治中心（CDC）主任人選韋爾登醫師（Dr. Dav...

俄國首回應 川普肯定普亭原則上支持俄烏停火

俄羅斯總統普亭13日表示，俄國原則上支持美國對俄烏戰爭提出的停火提議，但認為細節還要再討論；美國總統川普13日說，這是非...

因應陸網攻 美FCC籌設國安委員會

美國聯邦傳播委員會（FCC）正在籌備成立一個國家安全委員會，加強美國對大陸網路攻擊的防禦，並幫助美國在人工智慧等關鍵技術...

華爾街日報：川普家族有意入主幣安交易所

「華爾街日報」報導，美國總統川普家族有意入主加密貨幣交易所幣安（Binance），幣安最大股東趙長鵬承認違反美國反洗錢法...

川普引發市場大亂 有個族群反受惠

金融市場這幾周可謂一片混亂，投資人紛紛遠離高風險的股市，轉進債市，因而推升債券價格，壓低殖利率，房貸利率隨之不斷下降，嘉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。