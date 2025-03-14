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川普引發市場大亂 有個族群反受惠
金融市場這幾周可謂一片混亂，投資人紛紛遠離高風險的股市，轉進債市，因而推升債券價格，壓低殖利率，房貸利率隨之不斷下降，嘉惠了為買房而筋疲力盡的人們。
房地美（Freddie Mac）最新數據顯示，在美國最受歡迎的30年期房貸利率，上周從1月的高峰7％跌到6.6％，是去年12月來最低；15年期房貸固定利率也同步下降，上周利率從今年稍早的6.2％跌至5.7％，兩者皆為連續第六周下降。
美國抵押貸款銀行協會（MBA）表示，房貸利率下降推升了房貸需求，申請人數在截至7日的一周內攀升了11％，再融資人數也有所上升。該協會的相關指數上周躍升了16％，較去年同期則大增了90％。
貸款成本下降很大程度上受公債殖利率下降影響。作為房貸利率指標的10年期公債殖利率，3月初一度從1月的高峰約4.8％降至4.1％，為去年12月以來最低。
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