聽新聞
0:00 / 0:00

因應陸網攻 美FCC籌設國安委員會

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

美國聯邦傳播委員會（FCC）正在籌備成立一個國家安全委員會，加強美國對大陸網路攻擊的防禦，並幫助美國在人工智慧等關鍵技術領域保持領先。FCC新任主席卡爾表示，成立該委員會的目的是為了加強FCC對外國對手、「尤其是中國共產黨持續性威脅」的關注。

英國金融時報報導，FCC成立該委員會的目標，包括降低美國遭受網路攻擊、間諜活動和敵對國家監視的風險，並減少供應鏈對敵對國家的依賴。由於這些威脅涉及FCC監管各領域，因此國家安全的相關工作需要整合來自不同部門的資源。

卡爾另表示，委員會將確保美國「在關鍵技術領域的戰略競爭中戰勝中國」，包括5G、6G、人工智慧、衛星與太空技術、量子計算及自動化系統。

該委員會目前的監管範圍，從無人機認證到關鍵海底通訊電纜管理，這些領域都涉及來自中國大陸的國安風險。預計重點將從個別陸企，轉向整個產業層面。由於一些批評美國對華政策的觀察人士曾指，陸企可透過更名等方式規避制裁，這項新舉措將有助於彌補相關漏洞。

金融時報指出，FCC是眾多協助電信公司加強網路防禦、防止入侵的美國政府機構，雖然該單位傳統上是專注於監管電信業者，但隨著美中科技競爭加劇，其職責範圍已擴展至更多領域。

美國企業研究所（AEI）亞洲安全專家塞耶斯表示，FCC籌備成立該委員會顯示，卡爾希望在其領導下提升FCC在中國問題的影響力。此外，他認為該委員會將在雲端運算、人工智慧數據中心、無人機、智慧車輛、物聯網（IoT）設備及消費電子產品等非傳統領域應對中國。

網路攻擊 美國 風險

延伸閱讀

總統提恢復軍審修法 民進黨：國安第一盼朝野理性討論

洪仲丘案促成廢除非戰時軍審 法界樂見恢復強化國安

波蘭總統籲美國在其境內部署核武 恐被俄國視為「高度挑釁」

賴總統拋17項國安策略 教部：續推對陸識讀教育、強化國安意識

相關新聞

紐時：川普上任50天 毀了美國80年建立的國際架構

紐約時報報導，美國總統川普上任五十天，從烏克蘭戰爭立場轉向、威脅奪取格陵蘭、向鄰國課徵高關稅等，都顯示美國外交政策已根本... 紐約時報分析 川普上任50天 瓦解美80年體系

川普政府人事任命罕見遭遇挫折！白宮撤回CDC主任提名

紐約時報13日報導，根據一位白宮官員和一位政府官員說法，就在聯邦疾病防治中心（CDC）主任人選韋爾登醫師（Dr. Dav...

因應陸網攻 美FCC籌設國安委員會

美國聯邦傳播委員會（FCC）正在籌備成立一個國家安全委員會，加強美國對大陸網路攻擊的防禦，並幫助美國在人工智慧等關鍵技術...

華爾街日報：川普家族有意入主幣安交易所

「華爾街日報」報導，美國總統川普家族有意入主加密貨幣交易所幣安（Binance），幣安最大股東趙長鵬承認違反美國反洗錢法...

川普引發市場大亂 有個族群反受惠

金融市場這幾周可謂一片混亂，投資人紛紛遠離高風險的股市，轉進債市，因而推升債券價格，壓低殖利率，房貸利率隨之不斷下降，嘉...

持續揮刀！川普政府第2波瘦身計畫提交期限將屆 數萬人料受影響

今天是美國聯邦政府機構提交第2波大規模裁員和預算削減計畫的最後期限。在首波計畫大砍逾10萬名聯邦雇員後，總統川普的聯邦政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。