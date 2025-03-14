紐時：川普上任50天 毀了美國80年建立的國際架構

紐約時報報導，美國總統川普上任五十天，從烏克蘭戰爭立場轉向、威脅奪取格陵蘭、向鄰國課徵高關稅等，都顯示美國外交政策已根本改變，這是一場革命，與盟友互信破裂將難以修復。

曾採訪六任美國總統，去年出版外交書籍「新冷戰」的紐時資深記者桑格（David Sanger）分析，川普上任五十天震驚各界，美國在二戰後八十年來建立的國際架構顯得如此脆弱，川普動用權力發動「革命」攻擊全球。

文中指出，川普短短五十天就掏空美國辛苦建立的國際體系，過去沒有一位美國總統曾如此作為。他欠缺戰略思維，在俄烏戰選擇俄國，不再援助遭侵略的新興民主國家，還在聯合國毫不猶豫與俄羅斯及北韓同一陣線，反對美國傳統盟友贊成的決議案，更威脅控制巴拿馬運河、格陵蘭、加薩甚至鄰國加拿大。

川普認為盟邦是附著在美國經濟的吸血蟲，北約組織成員國法國已討論擴大核保護傘至全歐，波蘭也考慮建立核武。桑格指出，至少四年或更多年後才知道改變是否為永久，舊防衛體系是否會傾覆。美國西方盟友可能要離開以美國為中心的體系找出路。

川普打掉舊制度卻未提出新架構，與俄羅斯總統普亭、中國大陸國家主席習近平直接對話，其他中小型國家靠邊站。

曾提出軟實力的外交學者奈伊說：「川普沉迷於盟邦搭便車的問題，忘了美國擔任駕駛才符合國家利益。」

美國前駐北京及北約大使伯恩斯說，川普外交政策看來並非戰略調整，已是一場革命。美國與北韓、伊朗在聯合國一起反對盟邦的俄烏戰爭提案，還威脅奪走盟國領土，信任破裂恐永難回復。

川普就職前就提到想拿下巴拿馬運河、格陵蘭、加拿大，震驚各方，但他是來真的。美國國際發展總署已被撤除，聯邦資助的跨黨派機構美國和平研究所、國家民主基金會等單位也凶多吉少。

美國國務卿魯比歐曾說，川普對俄羅斯的作為，是想拆解俄中聯盟，但桑格認為，至今沒有證據顯示這會有效果。