川普政府人事任命罕見遭遇挫折！白宮撤回CDC主任提名

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
川普提名的疾病防治中心主任韋爾登。美聯社
川普提名的疾病防治中心主任韋爾登。美聯社

紐約時報13日報導，根據一位白宮官員和一位政府官員說法，就在聯邦疾病防治中心（CDC）主任人選韋爾登醫師（Dr. Dave Weldon）即將出席參議院確認聽證會的幾個小時前，白宮已決定撤回提名。

前述匿名受訪官員並未提出解釋，但情勢對白宮很明顯，韋爾登沒有在參院院會通過任命的票數。韋爾登受訪時表示，他是在12日晚間得知白宮的決定。

71歲的韋爾登曾是共和黨籍佛州聯邦眾議員，原定美東時間13日上午10時出席參院衛生、教育、勞工和退休金委員會（HELP）的聽證會。在白宮撤回提名後，HELP委員會宣布取消聽證會。

Axios率先報導白宮撤回韋爾登提名的決定；自從幾個月前獲得提名以來，韋爾登質疑特定疫苗的觀點引起外界關注，並且肯定成為聽證會提問重點。根據其中一位消息人士說法，衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）本人表示，韋爾登沒有做好準備。

國會山報報導，民主黨籍華盛頓州聯邦參議員莫瑞（Patty Murray）描述了之前與韋爾登舉行的一次私人會晤。韋爾登當時明確表示，他認為疫苗與自閉症有關，而且CDC的兒童疫苗接種計劃讓兒童接觸到危險程度的汞。

不過，當年英國醫師韋克菲爾德提出疫苗和自閉症有關的研究，後來被證實是造假。

韋爾登提名遭撤，是川普政府一次罕見的挫折；到目前為止，川普政府提名的內閣人選都能在國會過關，即使是最具爭議的人選。

疫苗 白宮 自閉症

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