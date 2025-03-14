省錢好難 美政府2月支出創高

任憑領導政府效率部（DOGE）的馬斯克多有效率，也未能阻止美國聯邦政府2月支出繼續升到6,030億美元新高紀錄，凸顯出川普2.0想大幅縮減政府規模談何容易。

馬斯克的DOGE宣稱，已為聯邦政府省下超過千億美元公帑，但財政部公布的川普就任後第一份涵蓋全月的支出數據顯示，2月支出降低的部會寥寥無幾。財政部12日公布，2月聯邦支出比去年同月增加400億美元，增幅為7%。

馬斯克與DOGE手下已滲透到聯邦政府各機關，包括國務院、衛生部以及財政部各部門，迄今已解僱數萬名公務員，並中止或取消數千筆政府補助款和合約。馬斯克一再聲稱，DOGE削減聯邦年度預算1兆美元的計畫已上軌道，目前平均以每日刪減40億美元的速度向前邁進。

財政部月報顯示，真正達成大幅減支的大型部會少之又少，教育部減支60億美元是其一。此外，國務卿魯比歐監督下，美國國際開發署（USAID）上月支出腰斬，從去年同期的5.47億美元砍半至2.26億美元。國務院的核心預算從17億美元砍到16億美元。

但上月醫療保健支出小增3%，相當於多出50億美元支出，抵銷上述減支成果還有餘。社會安全金支出增加6%，給聯邦支出再添80億美元。

財政部自己的直接支出更比去年同月激增290億美元，主要反映上月償債支出增加100億美元達到860億美元，以及稅額減免和形形色色的支付金額，合計增加140億美元。

保守派智庫曼哈頓研究所經濟政策專家李德爾說：「聯邦支出約75%流向社會安全、聯邦醫療補助（Medicaid）和聯邦醫療保險（Medicare）、國防、退伍軍人和利息支出—這些全都碰不得。」2月國防支出持平在614億美元。

任職於預算與政策優先中心（CBPP）的白宮前經濟顧問杜克說，DOGE大幅解僱的影響尚未浮現；但2月數據已「有助於糾正所謂減支幅度很大，足供DOGE發給每戶數千美元紅利的想法」。